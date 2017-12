Man die 252 km/u reed, gaat vrijuit: Waanzin

Een man die met zijn motor geflitst is met 252 kilometer per uur, is toch vrijuit gegaan. Dat gebeurde na een ‘trucje’ van de advocaat van de man. Pol

03-12-2017 15:36:04 GroteMop1983

Hier in Nederland is er niet gelijk sprake van een verjaringstermijn voor verkeersboetes (met name mulderboetes), echter zullen boetes die je drie jaar geleden hebt begaan en je nu pas krijgt bij de rechter vast vernietigd worden, omdat deze te lang geleden begaan zijn. (Handig zo'n vriend als vraagbaak. )



03-12-2017 20:25:06 Heusdenaar

@GroteMop1983 : Ik heb wel eens gehaf dat ik bij een algemene verkeerscontrole staande werd gehouden en dat ik nog een boete van 300 euro had openstaan waar ik niets vanaf wist. Ik moest het tef plekke afhandelen en anders moest ik mee em omdat mijn kinderen erbij waren koos ik dus voor het eerste optie. Dus ik bel de volgende dag heg cjib om te vragen hoe dat zat schijnt dat er een politieagent (die niet eens aan het werk was) 2 jaar eerder door had gegeven aan de meldkamer dat ik mijn gordel niet om had en het cjib stuurde dat brief perongeluk naar mijn oude adres. Eigenlijk was de boete 50 euro. Na lange discussie aan de telefoon gingen ze toch mee akkoord dat ze mij 250 euro terug zouden storten. Later kwam ik erachter dat als ik idd bezwaar had getekend via mijn rechtsbijstands verzekering ik waarschijnlijk alles terug zou krijgen.

03-12-2017 20:50:16 allone

Hopelijk moest deze man uit Doornik meer dan 250 euro betalen aan zijn advocaat.

