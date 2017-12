Geen rokershoestje maar een rokerswindje: scheten van rokers ruiken anders

Het is algemeen bekend dat de adem van rokers anders ruikt van iemand die nooit een sigaret aanraakt. Maar uit onderzoek van het VUmc in Amsterdam blijkt dat ook de winden van rokende mensen een andere geur hebben.Scheten staan zelden bekend om hun aangename geur, al verschilt het per wind hoeveel die stinkt. De geur van een wind heeft vaak te maken met wat je eet, maar ook roken of niet roken maakt verschil.Het verschil in geur komt volgens de onderzoekers doordat roken invloed heeft op de zogenoemde ‘fecale vluchtige organische verbindingen’, ofwel: de inhoud van de scheet. De geur van een wind wordt veroorzaakt door bacteriën, en die (of hun functie) veranderen wanneer je rookt.De wetenschappers hoefden voor hun onderzoek niet met hun neus in de scheetlucht te zitten. Om het verschil in geur goed te meten maakten ze gebruik van een eNose, een elektronische neus. Die kan precies het verschil in geur onderscheiden en dit vastleggen in een grafiek. Ook de geur van ontlasting van rokers, niet-rokers en gestopte rokers werd vergeleken.Het onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Gastroenterology and Hepatology, is er een met een glimlach maar met een serieuze ondertoon."We wisten al dat je geur kunt gebruiken om darmziekten op te sporen", zegt onderzoeker en MDL-arts Nanne de Boer. "Roken heeft op deze metingen dus een belangrijke invloed, waarschijnlijk omdat het microbioom verandert of anders functioneert door het roken. Is dat dan misschien het onderliggende mechanisme waarom roken vaak slecht is voor je darmen?”