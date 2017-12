Wisconsin schrapt minimumleeftijd: baby's krijgen jachtvergunning

In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn deze maand tien jachtvergunningen verstrekt aan baby's. Dat komt door het schrappen van de minimumleeftijd voor het verkrijgen van een jachtvergunning, eerder deze maand.



Gouverneur Scott Walker haalde op 13 november een streep door de bestaande minimumleeftijd. Die lag al erg laag (10 jaar), maar het leek Walker een goed idee als ook kinderen onder de 10 voortaan op jacht zouden kunnen gaan.



Uit nieuwe gegevens van de DNR, de dienst natuurbeheer, blijkt dat in een paar weken tijd ruim 1800 jachtvergunningen zijn uitgegeven aan kinderen van 9 jaar of jonger. 52 daarvan waren bestemd voor kinderen jonger dan 5. Tien jachtvergunningen kwamen op naam van 'kinderen jonger dan 1 jaar', baby's dus.



Bij een jachtvergunning hoort in Wisconsin ook de verplichting om melding te maken van geschoten grootwild. Het jongste kind dat daar de afgelopen weken aangifte van deed, was 4 jaar oud. De kleuter schoot een hert.

Reacties

03-12-2017 13:25:07 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.661

OTindex: 978

Als dat kind naar de kleuterschool gaat kan die mooi zijn wapen meenemen en aan zijn vriendjes laten zien hoe leuk hij er mee kan spelen.

Wat een waanzin eigenlijk dat kinderen een wapenvergunning kunnen krijgen.

03-12-2017 13:33:37 allone

Stamgast



WMRindex: 30.701

OTindex: 61.443

@stora : en wat een waanzin dat iedereen een wapenvergunning kan krijgen

Maar leuk speelgoed voor al die kinderen daar.. en wat een waanzin dat iedereen een wapenvergunning kan krijgenMaar leuk speelgoed voor al die kinderen daar..

