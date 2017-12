Muurvast in de file met een baby op komst: politie bevrijdt bevallende vrouw

De politie heeft woensdagavond een vrouw in barensnood ontzet uit een kilometerslange file die was ontstaan op de A10, de ringweg rond Amsterdam. Met hulp van de politie werd een ambulance opgetrommeld die de vrouw, samen met haar echtgenoot, naar het ziekenhuis bracht.



Het stel was onderweg naar het ziekenhuis toen het op de ringweg belandde in een file die muurvast stond. Dat kwam mede door een paar flinke botsingen, met verschillende afsluitingen als gevolg.



Nadat de ambulance hen had meegenomen, werd de auto van het stel door de transportdienst van de politie naar het ziekenhuis gereden. Afgelopen september werd op de A10 nog een baby geboren nadat de ouders bij een ziekenhuis waren weggestuurd omdat daar geen plek was.

Reacties

03-12-2017 10:58:55 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.972

OTindex: 2.891

kleine mensjes willen ook weten wat daarbuiten allemaal gebeurt...

03-12-2017 11:06:58 allone

Stamgast



WMRindex: 30.701

OTindex: 61.443

Quote:

Afgelopen september werd op de A10 nog een baby geboren nadat de ouders bij een ziekenhuis waren weggestuurd omdat daar geen plek was. dat wordt zo tussen neus en lippen door er ff achteraan gezegd; het zal je gebeuren dat wordt zo tussen neus en lippen door er ff achteraan gezegd; het zal je gebeuren

03-12-2017 11:43:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.661

OTindex: 978

@allone , een bekend verhaal...er was geen plaats in de herberg

03-12-2017 11:53:33 allone

Stamgast



WMRindex: 30.701

OTindex: 61.443

@stora : en toen legde de moeder hem in een mandje van papyrus tussen het riet langs de oever van de Amstel? en toen legde de moeder hem in een mandje van papyrus tussen het riet langs de oever van de Amstel?

03-12-2017 12:40:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.893

OTindex: 59.879



Volgende week eens zoeken tussen het riet voor het huis van mijn dochter, of hij daar nog altijd ligt!



Laatste edit 03-12-2017 12:42 @stora : Mozeskriebel, je hebt nog gelijk ook, @allone Volgende week eens zoeken tussen het riet voor het huis van mijn dochter, of hij daar nog altijd ligt!

03-12-2017 13:11:48 allone

Stamgast



WMRindex: 30.701

OTindex: 61.443



maar als je toch met oude verhalen begint..

: haha, laat het ons weten @stora : volgens mij ook jamaar als je toch met oude verhalen begint.. @Mamsie : haha, laat het ons weten

