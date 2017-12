Winterterras Kattendiep Groningen: stoken voor de mussen

De terrasverwarming van de horecabedrijven aan het Kattendiep in Groningen valt niet bij iedereen in goede aarde; zoals bij de Partij voor de Dieren.



Die stelde in de gemeenteraad vragen over de kachels die deze winter voor een aangename temperatuur op de terrassen moeten zorgen. Dergelijke energieslurpende kachels passen niet bij een gemeente die voorop wil lopen als het om duurzaamheid gaat, betoogde Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren.



De terrasverwarming aan het Kattendiep is een ‘cadeautje’ van 45.000 euro van het casino, de gemeente en de Groningen City Club voor de horecaondernemers, omdat ze omzettechnisch te lijden hebben van de brand in het casino en de nasleep daarvan. Sinds de brand eind augustus kampt de omgeving van het casino met afgezette straten, sloopwerkzaamheden en vrachtverkeer dat af en aan rijdt.



De ondernemers mochten meedenken over de genoegdoening en kwamen met het idee van terrasverwarming. Momenteel worden de kachels aangelegd, ze blijven tot eind maart staan waarna het effect ervan wordt geëvalueerd.



Wethouder Joost van Keulen bekende gisteren aan de raad dat vergeten is om de horecaondernemers te attenderen op de voorwaarde van duurzaamheid. Hij sprak van een experiment en zei dat in de evaluatie de duurzaamheid kan worden meegenomen.



Hoe milieuvriendelijk en duurzaam terrasverwarming is? Henk Moll is hoogleraar natuurlijke hulpbronnen in relatie tot duurzame productie en consumptie aan de RUG en is er klip en klaar over. Het is milieuonvriendelijk en allesbehalve duurzaam.



,,Vanuit milieuoptiek is terrasverwarming geen goed idee. Het kost veel energie die snel in de omgeving verdwijnt en dat voor een doel dat niet noodzakelijk is, want binnen kun je immers ook gezellig je biertje drinken. Hoe voller het café, hoe minder verwarming er nodig is.’’



Nu de terrasverwarming reeds wordt aangelegd, bepleit hij een milieubewuste hand van de gemeente. ,,De gemeente moet energiezuinige terrasverwarming aanbieden, misschien met een paar zonnepanelen erbij om iets aan het energieverbruik te doen.’’

Reacties

03-12-2017 09:09:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.893

OTindex: 59.879



Allemaal worden we gehersenspoeld om de verwarming een graadje lager te zetten en hier wordt de energie zomaar de straat op geblazen. Stoken voor de buitenlucht, de dwaasheid wordt hier gekroond!Allemaal worden we gehersenspoeld om de verwarming een graadje lager te zetten en hier wordt de energie zomaar de straat op geblazen.

03-12-2017 09:12:19 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.661

OTindex: 978

We stoken voor het Kattendiep.

03-12-2017 11:00:32 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.972

OTindex: 2.891

Roken mag dan weerniet binnen, waardoor de klanten weg blijven. Met de terras verwarming kunne mensen even naar buiten om te roken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: