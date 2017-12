Foutje van luchtvaartmaatschappij: 15.000 vluchten zonder piloot

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is hard op zoek naar piloten die in de kerstvakantie extra diensten willen draaien. Door een planningsfout is in de periode van 17 tot 31 december voor veel vluchten geen piloot geregeld.



Volgens de pilotenvakbond APA gaat het om 15.000 vluchten. Juist in de kerstperiode pakken veel Amerikanen het vliegtuig om op vakantie te gaan of familie te bezoeken. De luchtvaartmaatschappij heeft in december alles bij elkaar 200.000 vluchten gepland.



American Airlines biedt piloten die het gat willen vullen een extra hoog salaris.

