Zwols zorgbedrijf boekt 'wonderlijk hoge' winst van half miljoen

Dik een half miljoen winst op een omzet van 1,7 miljoen euro: het Zwolse zorgbedrijf Creating Balance krijgt het voor elkaar. 'Wonderlijk hoog', noemt voorzitter Erik Dannenberg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg de met publiek geld behaalde winstmarge. 'Exorbitant', vindt hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon. Maar: de wet staat het toe.



Begeleiding van daklozen, verslaafden, ex-criminelen en mensen met psychische problemen is voor de Zwolse zorg-bv Creating Balance BV een goudmijn. Het bedrijf boekt al jaren achtereen tonnen winst. Vorig jaar zelfs meer dan een half miljoen, een winstmarge van 30%. De winst gaat grotendeels naar directeur Marieke te Velde, naast haar topsalaris van 178.000 euro. Opdrachtgevers zijn onder meer de gemeenten Zwolle en Kampen en het ministerie van justitie.



Verbon doet onderzoek naar winstmarges in de zorg. Hij bekeek de jaarcijfers van het bedrijf op verzoek van deze krant en noemt de combinatie van salaris en winstmarge ‘exorbitant’.



Winst in de zorg staat momenteel volop ter discussie. Zorgdirecteuren kunnen het salarisplafond waar ze aan gebonden zijn omzeilen. De wet staat dat toe, maar de druk op minister Bruins voor Medische Zorg om hier paal en perk aan te stellen neemt toe.



Hij komt in januari met een standpunt nadat SP-Kamerlid Lilian Marijnissen hier opheldering over vroeg. Marijnissen vindt winst maken in de zorg ,,onnodig en onwenselijk. Als er geld overblijft omdat bedrijven goedkoop kunnen werken moet dat terug naar de zorg en niet naar de zakken van bestuurders.’’



Volgens hoogleraar Verbon moeten zorginkopers kritischer zijn. ,,Het kan best zijn dat dit bedrijf heel goed werk levert maar eigenlijk te veel budget krijgt.’’ De gemeente Zwolle zegt dat het geld dat de gemeente aan zorg inkocht goed besteed is, en dat dit bedrijf kennelijk goedkoper kan werken zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Dat is voor de gemeente niet direct reden om de tarieven bij te stellen.



De directeur noch de Raad van Commissarissen van Creating Balance willen niet op vragen van de Stentor ingaan.

Reacties

02-12-2017 17:11:57 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.648

OTindex: 976

Ik ben benieuwd of iedereen in Zwolle die hulp nodig heeft die ook krijgt.

Je hoort overal dat er een uurtje of half uurtje minder wordt schoongemaakt.

De gemeente is erg tevreden. Kan ook goed zjn dat ze met open ogen erin getuind zijn.



