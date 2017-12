Na de hijab Barbie is het nu de beurt aan LGBTQ+ Barbie

Als je vroeger met Barbie speelde, zag je haar waarschijnlijk wel als voorbeeld. Ze was prachtig, had mooie kleren, deed allemaal toffe dingen en had leuke vrienden. Maar Barbie is niet voor iedereen een voorbeeld geweest, omdat niet iedereen zich met haar kon identificeren. Daar komt gelukkig steeds meer verandering in.Mattel, het bedrijf dat Barbie maakt, is jarenlang bekritiseerd om Barbie; haar lichaam zou een onrealistisch schoonheidsideaal neerzetten. Ze zijn de laatste jaren druk bezig met het verbeteren van de originele Barbie en Mattel is steeds meer aan het uitbreiden met nieuwe versies van Barbie. Zo kwam recent de eerste Barbie met hijab op de markt, is er een Barbie met maten geïnspireerd op model Ashley Graham en nu is het de beurt aan blogger Aimee Song om haar Barbie te ontwerpen.Naast uiterlijk, werkt Mattel ook nu ook aan het innerlijk en de persoonlijkheid van Barbie. Er werd een foto gepost op Barbie’s officiële Instagram , waarop Barbie zien is met een ‘LOVE WINS’ t-shirt. Of dit betekent dat Barbie bisexueel is of alleen de community support is niet duidelijk, maar een stap in de goede richting is het zeker. De andere Barbie op de foto dus Aimee, die zich inzet voor de LGBTQ+ gemeenschap.