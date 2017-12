Twintig euro voor vliegticket naar Gdansk, waarvan 16 euro voor administratiekosten

De Hongaarse vliegtuigmaatschappij Wizz Air zet onverwacht een streep door de vluchten van Eelde naar de Poolse havenstad Gdansk. Dinsdag vertrokken weer aardig wat passagiers naar Polen. En kwamen ook weer terug.



Voor dit jaar rekent Groningen Airport Eelde op bijna 30.000 passagiers uit Gdansk. We vroegen de vertrekkende en aankomende passagiers wat zij eigenlijk vinden van het schrappen van deze spotgoedkope vlucht door de prijsvechter.



,,Ik betaal twintig euro voor mijn ticket. Vier euro voor het ticket en zestien euro voor de administratiekosten’’, zegt de 20-jarige Frank Hut uit Assen. Hij noemt het schrappen van de vlucht, net zoals alle andere passagiers die we spreken, jammer.



Vincent Tjabringa (31) uit Groningen is net terug met Carina van Essen (26) van een paar dagen genieten in Gdansk. Hij noemt het onbegrijpelijk dat de verbinding wordt geschrapt. ,,Zowel heen als terug zat het vliegtuig hartstikke vol. Voor 38 euro per persoon vlogen we heen en terug. Dat is geen geld.’’ Ze vragen wel oprecht af hoe dat ooit uit kan voor Eelde en Wizz Air.

En dan vragen ze zich af waarom mensen niet met de trein gaan

