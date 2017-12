Automobilist woedend op hulpverleners die vechten voor leven patiŽnt

Een man is maandag woedend geworden op hulpverleners die in Roosendaal een levensreddende reanimatie uitvoerden. Hij schreeuwde dat hij te laat zou komen voor zijn afspraak als de ambulance niet uit de weg zou gaan.



De politie zegt 'totaal verbijsterd te zijn door het verhaal'. "Binnen werd met man en macht geprobeerd het leven van de persoon te redden, en buiten maakt iemand zich druk om zijn afspraak", schrijft de politie van Roosendaal op Facebook.



Agenten en ambulancepersoneel kwamen af op een melding waarbij iemand in een levensbedreigende situatie verkeerde. In de straat stonden daardoor vijf hulpverleningsvoertuigen. Eťn ambulance kon niet anders dan op straat parkeren en blokkeerde daardoor een tijdje een doodlopende straat.



"Na vijf minuten hoorde collega's buiten een schreeuwende man. Hij wilde er met zijn auto door want hij had een afspraak. Hij schreeuwde meerdere keren of we de ambulance niet even netjes in een vak konden zetten", schrijft de politie. Agenten hebben de man vervolgens duidelijk gemaakt daar geen tijd voor te hebben en hem verzocht even te wachten.



De politie hoopt op begrip van iedereen die tijdens zo'n situatie even moet wachten, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. "Als wij de tijd hebben proberen we altijd onze voertuigen zo veel mogelijk aan de kant te zetten. Soms hebben we die tijd echter niet."



Volgens de regionale krant BN De Stem is de gereanimeerde persoon met hartslag naar het ziekenhuis gebracht, maar daar alsnog overleden.

Reacties

01-12-2017 18:12:11 Sjaak

Iedere week is er wel zo'n zak in het nieuws.

01-12-2017 18:39:03 lonewolf

.



Deze mensen gewoon aan de digitale schandpaal leggen is een goede straf @Sjaak : dat is ook juist goed dat het onder de aandacht blijft. Als je er niks meer over zegt, dan wordt het straks nog gewoonDeze mensen gewoon aan de digitale schandpaal leggen is een goede straf

01-12-2017 18:42:14 stora

Maar de buurt waar dit gebeurt die weten het wel. @lonewolf , dat mag niet in verband met de privacy.Maar de buurt waar dit gebeurt die weten het wel.

01-12-2017 23:26:14 merlinswit

@stora : en die regeren niet meer op zijn (nood)hulp verzoeken.

02-12-2017 01:17:26 botte bijl

sommige mensen snappen echt niet waar ze mee bezig zijn

