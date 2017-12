Is het nu Zwolle of Deventer op de weerkaart van het Jeugdjournaal?

Het Jeugdjournaal is er maar druk mee: plaatsnamen op de weerkaart. Na een actie van Zwollenaren Myrthe en Thijmen om hun stad op die kaart te krijgen, werd in plaats daarvan toegezegd dat Deventer erop kwam. Maar nu staat er ineens wl Zwolle op. En om de verwarring compleet te maken: Zwolle staat op de plek waar Deventer ligt.Myrthe en Thijmen gingen eerder dit jaar nog in gesprek met weerman Marco Verhoef. De kinderen vonden dat het oostelijke deel van Nederland er op de weerkaart van het Jeugdjournaal wel erg karig vanaf kwam. Verhoef beaamde dat, maar stelde voor in plaats van Zwolle, Deventer op de kaart te zetten. Zwolle lag volgens hem iets te hoog.Maar er lijkt nu ineens gekozen voor een bijzondere middenweg. Op de kaart van de uitzending op 27 november is de plaatsnaam Zwolle te zien op de plek waar Deventer ligt. Ruim dertig kilometer naar beneden.Marco Verhoef zelf komt uiteindelijk met enige opheldering. ,,Ik vermoed dat er door iemand een verkeerd bestand is gebruikt'', vertelt de weerman. Een foutje dus. ,,Morgen werk ik weer bij de NOS, dus dan ga ik er verder naar kijken.''