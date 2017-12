Zijn oma schonk hem 800 euro en nu is Bram (17) een rijk man

Toen zijn oma hem achthonderd euro cadeau gaf kocht Bram van Stadt geen computer of Playstation maar bitcoins.Mijn broer kocht een gitaar maar ik wist eigenlijk niets. Toen ik op tv iets zag over bitcoins leek me dat wel interessant. Bitcoins waren vier jaar geleden nog heel nieuw. Nadat ik er veel over gelezen had heb ik in overleg met mijn vader met het geld de bitcoins gekocht, voor ongeveer 49 euro per stuk.Zijn moeder vond het maar niets, maar oma was trots. Oma vond het mooi dat ik al met mijn toekomst bezig was. De eerste paar jaar bewaarde ik de bitcoins gewoon in mijn online portemonnee, zonder er veel naar te kijken.Nu de bitcoins zoveel waard zijn, kijk ik wat vaker. Ik denk dat ze nog veel meer waard worden, dus de komende tijd bewaar ik mijn bitcoins gewoon. Wat ik er daarna van wil kopen? Het liefst een huis, of een auto.Wel investeert Bram, die naar het gymnasium in Hilversum gaat, in enkele andere cryptomunten. Ik heb ethereum, ripple en ark. Mijn tip voor anderen die cryptomunten willen kopen: spreid je risico.En munt is heel risicovol, helemaal de bitcoin, nu die zo duur is. Als je meerdere munten koopt, heb je meer kans dat er eentje heel veel waard wordt.