Taj Mahal verkleurt door smog (maar niet iedereen vindt dat erg)

Meer dan zeven miljoen toeristen bezoeken jaarlijks de Indiase Taj Mahal, aangetrokken door plaatjes van een strakblauwe lucht, frisse groene tuinen en spierwit marmer. Dat wereldberoemde hagelwitte uiterlijk dreigt te verdwijnen. De boosdoener? Vervuiling."Van ver weg ziet de Taj Mahal er nog best wit uit maar hoe dichterbij je komt, hoe duidelijker het is dat het bouwwerk aan het verkleuren is. Een beetje vergelen en vergrijzen", vertelt NOS-correspondent Aletta André in Met het Oog op Morgen.Het marmeren wereldwonder ligt in Agra, een stad met zo'n 1,5 miljoen inwoners. Het verkeer en ook de rivier Yamuna, die vlak achter de Taj Mahal stroomt, leveren de meeste problemen op. "De rivier is zwaar vervuild. Er is een crematieplaats in de buurt die veel vieze rook uitstoot, er zijn leerfabrieken en er zijn kledingwassers die met chemicaliën in de rivier tekeer gaan," legt André uit.Hoewel er al langer zorgen bestaan om de Taj Mahal, lijkt de lokale overheid niet happig op maatregelen. Het hooggerechtshof, de hoogste rechtbank van India, tikte lokale bestuurders bijna twintig jaar geleden al op de vingers omdat ze te weinig deden tegen vervuiling. "Veel van de toen aanbevolen maatregelen zijn nog steeds niet genomen."De Taj Mahal is in de 17de eeuw gebouwd door een keizer van de islamitische Mogoldynastie. "Niet alle hindoes zijn even blij dat juist een bouwwerk van moslims zó beroemd is. De lokale overheid wordt er van beschuldigd het mausoleum om die reden een klein beetje te verwaarlozen", vertelt André.Onlangs kwam de overheid zelfs met een plan om pal naast de Taj Mahal extra parkeerplaatsen aan te leggen voor toeristen. Het hooggerechtshof stak daar een stokje voor.Voorlopig moet het wereldwonder het doen met een schoonmaakbeurt. "Vorig jaar stonden de minaretten in de steigers en nu het hoofdgebouw", vertelt André, "maar de inspanning om toekomstige verkleuring te voorkomen, valt tegen."