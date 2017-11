Vietnamese milieublogger krijgt 7 jaar cel om 'antiregeringspropaganda'

Nguyen Van Hoa, een Vietnamese blogger van 22 jaar oud die een milieuschandaal aan de kaak stelde, is tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens 'propaganda tegen de staat'.



Nguyen zat sinds april vast. Hij werd opgepakt omdat hij blogde over een giflek bij een staalfabriek van de Vietnamese vestiging van een Taiwanese kunststoffenproducent.



Door het lek raakte meer dan 200 kilometer van de kust vervuild. Honderden tonnen vis gingen dood. In video's op zijn blog had Hoa opgeroepen tot protesten, waaraan door veel mensen gehoor werd gegeven.



Een andere persoon die tegen het gifschandaal had geprotesteerd, Nguyn Ngoc Nhu Quynh, ook bekend als Me Nam (Moeder Paddenstoel), kreeg eerder tien jaar gevangenisstraf.



De advocaat die Quynh had verdedigd, Vo An Don, zegt dat hij in de provincie Phu Yen van het tableau is geschrapt. Hij kan daardoor Quynh niet vertegenwoordigen in hoger beroep.

Reacties

30-11-2017 13:24:53 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.869

OTindex: 2.958

Was Vietnam niet een volksrepubliek? Zoals te doen gebruikelijk bij die staatsvorm heeft het volk bar weinig in te brengen tegen hun kameraden-machthebbers.

30-11-2017 14:14:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.620

OTindex: 17.156

@venzje : Als ik de nieuwsberichten zo lees dan zou het me niets verwonderen als we over niet al te lange tijd hier datzelfde kunnen verwachten.

30-11-2017 14:24:18 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.093

OTindex: 2.922

@Emmo : Het is allang zover, het enige dat we nog mogen is klagen en ons uiten, maar er gebeurd niets mee en alles wordt gedaan zoals de machthebbers het willen hebben.

