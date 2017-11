30-11-2017 11:49:49

Laatste edit 30-11-2017 11:52

Dat het bereik kleiner is dan de fabrikanten voorspiegelen was natuurlijk al bekend.Maar 40% kleiner!?Met die 144 km zou ik mijn huidige werkplek net halen en die 250 zou ook nog niet genoeg zijn voor een retourtje.Bij mijn vorige klus was ik met die 144 op de heenweg al gestrand.In de Ampera zou het -zoals mijn illustere voorganger al zo eloquent opmerkte- billen knijpen worden.Op mijn werkplekken zijn doorgaans geen laadpalen. Als ik geluk heb misschien een stopcontact in de buurt van een raam. En of hij na 8 uur op een gewoon stopcontact alweer vol genoeg is om thuis te komen...?Om nog maar te zwijgen van opdrachtgevers die niet gediend zijn van het aftappen van hun stroom.En waar in dit onderzoek kennelijk geen aandacht aan is besteed: accu's gaan in het gebruik alleen maar in capaciteit achteruit. Dus de actieradius krimpt in de loop van de tijd ook nog eens.