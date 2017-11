Dominique verdient al 17 jaar 2900 euro met niets doen: Ik schaam me diep

De Waalse Dominique Detry noemt het een 'lijdensweg'. Ze doet naar eigen zeggen al zeventien jaar niets en verdient 2900 euro netto per maand. "Ik schaam me er diep over."



Dat vertelt ze in het programma 'Cťst pas tous les jours dimanche', op RTL TVI in BelgiŽ. Detry liep in 2000 een promotie mis voor een baan als leidinggevende en kreeg vervolgens een klus aangeboden in de provinciale bibliotheek. Maar daar kreeg ze nooit een concrete taak, en aan die situatie veranderde nooit iets.



Detry (61) wordt naar eigen zeggen moreel geÔntimideerd en beschrijft haar werk als 'gedwongen inactiviteit'. "Ik voer geen klap uit", zegt ze. Ze werd zelfs depressief en dacht aan zelfmoord. "Dankzij mijn naasten en de dokters is het gelukkig niet zover gekomen."



Een oplossing lijkt eenvoudig: zoeken naar een andere baan. Maar dat kon ze niet. "Ik moet zorgen dat er thuis brood op de plank komt", antwoordt Detry. "Als je constant moreel geterroriseerd wordt zoals ik, heb je geen kracht, energie of zelfvertrouwen om een andere job te zoeken."



Het salaris wat ze krijgt, is vorstelijk, zo geeft ze ook zelf toe. Maakt dat niet alles goed? "Het loon is inderdaad benijdenswaardig. Maar deze situatie ervaar ik als een belediging. Als men mij vraagt wat ik doe voor de kost, durf ik niet te antwoorden."



De voorzitter van de provincieraad zegt dat Detry meerdere voorstellen heeft gehad voor een nieuwe baan. Die weigerde ze telkens. Detry: "Ik heb geen politieke wetenschappen gestudeerd om koffie te serveren tijdens vergaderingen."



Het werk van Detry werd ook al vijftien jaar niet meer geŽvalueerd, waardoor ze niet ontslagen kan worden. Volgens de provincie werd ze niet meer geŽvalueerd omdat haar leidinggevende bang is dat ze naar de rechtbank zou stappen met een klacht over intimidatie.

Reacties

Maar ik pak wel al 17 jaar elke maand goed geld aan.

Geef mij ook zo'n baan en dan zeg ik elke avond wel dat ik hard heb gewerkt

Zeker in tijden van bezuinigen is het toch van de gekke dat iemand op een loonlijst staat en daar niets voor doet.

De verantwoordelijke gasten die dat toelaten zouden eens goed aangepakt moeten worden.

ik vind het raar dat ze geen klusjes voor zichzelf kan vinden als publieksvoorlichting, helpen met invullen van formulieren en dergelijke.



Quote:

"Ik heb geen politieke wetenschappen gestudeerd om koffie te serveren tijdens vergaderingen." @merlinswit : Ik denk dat ze daar te hoog voor geschoold is [/sarcasm]

Toen was de regel, bij 3 mensen voor de kassa moest er een kassa open. En er stonden veel kassa's.

Dus ik zat achter de kassa, die vent stond te kijken.

En toen stonden er 5 mensen voor mijn balie en ging hij helemaal achter in het magazijn, een collega die daar hard aan het werk was erbij halen.

Ik zei tegen hem, waarom help je zelf niet 1 of 2 klanten?

Zei die, daar ben ik te duur voor

Ik keek hem aan zoals ik kijk als iemand echt niet spoort.

Hij kon wel met zijn handen in zijn zakken staan te kijken, maar even een klant helpen dat kon niet.

Ik was daar ook heel snel weer weg.

Ik kan me best voorstellen dat je je aardig gaat zitten vervelen op den duur als je steeds niets doet, maar mij zul je echt horen huilen met zo'n riant inkomen hoor!



S @stora :

Ik werkte ooit voor een heel groot snelwegstation.....



Ik was daar ook heel snel weer weg.

