Moeder na 20 jaar nog boos over arrestatie in New York

Een Deense moeder die in 1997 werd gearresteerd omdat ze een kinderwagen met haar baby in New York buiten het restaurant liet staan, terwijl ze zelf binnen zat, treedt met haar verhaal naar buiten. Haar arrestatie zorgde voor internationale ophef.



De Deense vrouw, Anette Sorensen, is nog altijd verbolgen door het gebeuren. "Dit gebeurde 20 jaar geleden, maar het is relevanter dan ooit", zegt ze. "Ouders leven tegenwoordig in grote angst." Ze wil benadrukken dat je ook op een andere manier kunt leven.



Even terug naar 1997. Sorensen zette de kinderwagen met haar toen 14 maanden oude dochter buiten een barbecuerestaurant in Manhattan, terwijl zij en haar man binnen cocktails dronken. Ze zegt dat ze regelmatig bij haar dochtertje, dat goed ingepakt zat, ging kijken.



De restauranteigenaar alarmeerde de politie waarna de ouders werden gearresteerd en in de boeien werden geslagen. De beschuldiging: kindermishandeling. De kinderbescherming nam de zorg voor de baby voor vier dagen op zich. "Ik denk dat er geen grotere straf mogelijk is dan dat ze je kind van je afpakken", zegt de moeder tegen The New York Post.



Het incident leidde tot een wereldwijde discussie over opvoeden.



Inwoners van New York waren verontwaardigd dat de ouders hun kind alleen lieten, maar in haar thuisland Denemarken was de woede juist omgekeerd: waarom kwamen deze mensen in vredesnaam voor zoiets in de cel terecht?



Dat vond uiteindelijk ook justitie, want de aanklacht voor kindermishandeling kwam te vervallen. Sorensen eiste een schadevergoeding van 20 miljoen dollar voor de onterechte aanhouding, maar ze kreeg uiteindelijk 'slechts' 66.000 dollar.



Sorensen schreef een boek over haar ervaringen in 1997 en dat wil ze graag in het Engels uitbrengen. "Het zou ook mooi zijn als er excuses zouden komen", zegt ze in een filmpje waarop ze fondsen voor haar boek werft. "Maar die zullen er wel nooit komen."

Reacties

29-11-2017 17:08:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.871

OTindex: 59.800



buiten gelaten gelaten is omdat moe aan de borrel zat?

En geregeld gaan kijken, ja ammehoela, dat is geen zorgvuldige moederzorg. En de dochter, is die na twintig jaar ook nog boos omdat ze als een ouwe fietsbuiten gelaten gelaten is omdat moe aan de borrel zat?En geregeld gaan kijken, ja ammehoela, dat is geen zorgvuldige moederzorg.

29-11-2017 17:50:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.596

OTindex: 17.145

Quote:

maar in haar thuisland Denemarken was de woede juist omgekeerd: waarom kwamen deze mensen in vredesnaam voor zoiets in de cel terecht? @Mamsie : Misschien is het toch een kwestie van opvatting. Kind buiten laten staan, buiten de sigarettenrook, jezelf binnen achter het raam, zodat je er oog op kan houden. Ik weet het niet, maar zouden er ook hier weer twee kanten aan kunnen zitten?

29-11-2017 18:32:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.628

OTindex: 974

Ze heeft wel 66.000 dollar gekregen, dus ik vermoed dat de hermandad daar iets te overijverig aan het werk is geslagen .

29-11-2017 18:56:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.871

OTindex: 59.800



En hoe zal het voor een kind voelen als het letterlijk buiten wordt gesloten en alleen is?

Met 14 maanden is een kind zich al aardig bewust van zijn omgeving en dit zal beangstigend geweest zijn, lijkt me.

Als het binnen ongezond is voor het kind,( wat ik me goed kan voorstellen)

ga je daar als ouders toch niet gezellig lekkere drankjes zitten drinken!



Nee, hier heb ik echt geen goed woord voor over, het belang van de kleine moet altijd zwaarder wegen dan het vermaak van de ouders. @Emmo : Ook 20 jaar geleden werden er kinderen gestolen.En hoe zal het voor een kind voelen als het letterlijk buiten wordt gesloten en alleen is?Met 14 maanden is een kind zich al aardig bewust van zijn omgeving en dit zal beangstigend geweest zijn, lijkt me.Als het binnen ongezond is voor het kind,( wat ik me goed kan voorstellen)ga je daar als ouders toch niet gezellig lekkere drankjes zitten drinken!Nee, hier heb ik echt geen goed woord voor over, het belang van de kleine moetzwaarder wegen dan het vermaak van de ouders.

29-11-2017 20:56:41 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.964

OTindex: 2.891

het probleem is dat als iemand de kinderwagen mee neemt, je er te lang over doet om buiten te komen, en je kind terug te halen. ze hadden er ook voor kunnen kiezen om op een terras (zelf ook goed ingepakt) iets te nuttigen.



verder is het in denemarken veel gemoedelijker dan in NY en landswijs landseer gold toen ook al. hooguit is de ouders nalatigheid te verwijten. mishandeling gaat m.i. ietsje verder.



dat ze er nu nog boos over is vind ik dan weer onzinnig. Ze heeft haar schade (advocaat, extra verblijf etc.) vergoed gekregen. Ze vind het erg dat haar kind 4 dagen niet in haar zorg was, maar als haar kind was ontvoerd door haar acties was het leed veel erger geweest. ik vind het goed dat men in NY ingegrepen heeft en de zaak onderzocht. Ze was niet in denemarken, dus dan moest zij zich aanpassen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: