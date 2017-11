Undercover bij Amazon: uitgeput personeel slaapt op de werkvloer

Personeel van een distributiecentrum van webwinkelgigant Amazon wordt in het Verenigd Koninkrijk slecht behandeld. Die conclusie trekt de Britse krant Mirror nadat een journalist van de krant vijf weken lang undercover in het centrum werkte.



Journalist Alan Selby, een 'superfitte marathonloper', trof op de werkvloer slapende collega's aan, uitgeput personeel moest vanwege de zware werkdruk en de lange werkdagen naar het ziekenhuis. En het aantal pakketjes dat iemand per uur moest verwerken was "onmogelijk" te halen.



Ook wordt bijgehouden hoe lang mensen naar de wc gaan. Bovendien mochten medewerkers van Amazon niet zitten, zelfs niet als er even niets te doen was. "We zijn mensen, geen slaven of dieren", zegt iemand. Niet alleen de werkdruk is enorm, volgens de Mirror zijn de salarissen veel te laag om van te leven.



Selby schrijft dat de targets zelfs voor hem als marathonloper "niet te halen" waren. Negen seconden heeft hij de tijd om een pakketje van een robot te pakken, klaar te maken voor verzending en door te geven. 300 per uur, ieder uur van de werkdag. "Mijn lichaam schreeuwt", zegt hij.



Op een scherm voor hem ziet hij staan hoeveel pakketjes per uur hij verwerkt, en ook hoe lang hij daarover heeft gedaan. Hoe laat het is weet hij vaak niet: veel klokken zijn afgeplakt zodat medewerkers niet kunnen zien hoe lang de werkdag nog duurt.



Selby stelt dat het personeel wordt behandeld "als vee". "Mijn bloeddruk en hartslag stegen door de stress. Amazon ziet mensen als het minst efficiŽnte onderdeel van het werk, dus nemen de robots het over. Ik had het gevoel dat mensen hier worden behandeld als vee, alleen om de robots te ondersteunen."



Amazon zegt in een reactie tegen de krant dat het een "veilige en positieve werkomgeving biedt, met marktconforme salarissen en voordelen vanaf dag een". Het bedrijf zegt ook dat de targets voor de pakketjes zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Toch krijgt het Amerikaanse bedrijf vaker kritiek vanwege beroerde arbeidsomstandigheden. In Duitsland en ItaliŽ werd bijvoorbeeld gestaakt in distributiecentra tijdens Black Friday.



In 2013 stuurde de BBC een verslaggever op een ander distributiecentrum van Amazon af. Gezondheidsdeskundigen concludeerden toen dat werknemers bij Amazon "een onacceptabel hoog risico op geestelijke en lichamelijke klachten" hebben. En ook in Amerikaanse media duiken regelmatig berichten op over slechte werkomstandigheden bij het bedrijf.



Juist vrijdag kwam naar buiten dat Amazon-eigenaar Jeff Bezos de rijkste man ter wereld is. Zijn vermogen is gestegen naar meer dan honderd miljard dollar.



De Duitse webshop Zalando kwam in 2014 ook onder vuur te liggen vanwege de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Een journalist van televisiezender RTL ging voor een documentaire undercover om te werken als orderpicker. Ze liep op een werkdag van acht uur soms 27 kilometer door het distributiecentrum.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: