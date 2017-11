Dit codewoord maakt duidelijk dat er een lijk aan boord is van het vliegtuig

Je verwacht het niet, maar als je vaak vliegt, is de kans best groot dat er een lijk met je meereist. Alleen al vanuit Duitsland zouden er jaarlijks dertig- tot veertigduizend lijken naar het buitenland worden gevlogen. Vanaf Schiphol zijn het er elk jaar tweeduizend. Niet voor niets heeft de nationale luchthaven een eigen mortuarium.



Natuurlijk wil het vliegtuigpersoneel niet door de cabine schreeuwen: ‘lijk aan boord’. Daarom hebben ze enkele discretere termen bedacht. De bekendste codenaam is volgens reiswebsite Travelbook de term Jim Wilson. Die verwijst naar de American Airlines Jim Wilson Service, de luchtvaartmaatschappij die overledenen vervoert.



Maar er is nog een codewoord dat stewardessen en piloten gebruiken om aan elkaar te laten weten dat er een dood persoon aan boord is: Hugo. Dit hoeft niet per se iemand te zijn die al eerder is overleden, het kan ook zijn dat hij tijdens de vlucht is gestorven. Hugo staat voor ‘human gone’.



Hoor je de steward praten over Hugo dan betekent dat waarschijnlijk dus dat er een lijk aan boord is. Of de piloot heet gewoon Hugo, dat kan natuurlijk ook.

Reacties

29-11-2017 15:11:44 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.068

OTindex: 14.994

Quote:

Of de piloot heet gewoon Hugo, dat kan natuurlijk ook. Als ze dus over 'Hugogo' praten betekent dat dat je je zorgen moet maken? Dan is Hugo de piloot overleden? Als ze dus over 'Hugogo' praten betekent dat dat je je zorgen moet maken? Dan is Hugo de piloot overleden?

29-11-2017 15:37:04 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.734

OTindex: 55

@BatFish : dan hebben we altijd de automatische piloot nog.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: