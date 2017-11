'Verdachte' Michael aangehouden; vraagt vervolgens vriendin ten huwelijk

De politie in Almelo verrichtte afgelopen vrijdag een wel heel bijzondere aanhouding. 'Verdachte' Michael bleek bij zijn staandehouding een kostbare ring in zijn zak te hebben. Daarmee vroeg hij meteen zijn vriendin ten huwelijk, zo is te zien in een filmpje dat de politie vanochtend op Facebook plaatste.

De agenten zaten in het complot, vertellen ze op Facebook. 'Een aantal weken geleden kregen wij een wel heel bijzonder verzoek. Hij wilde zijn vriendin graag op een originele manier ten huwelijk vragen en had daarbij een speciale rol in gedachten voor ons.'



De auto van het stel werd vrijdag door de agenten aan de kant van de weg gezet omdat er bij een melding van een woninginbraak een aantal sieraden bleek te zijn weggenomen. De 'verdachte' van deze inbraak was weggereden in een vergelijkbare auto als die van Michael en zijn vriendin Anne Marie.



De agenten van diensten zetten de auto tijdens een controle aan de kant, waarna bestuurder uitgebreid gefouilleerd werd. Daarbij troffen agenten een ring aan, die door Michael vervolgens geknield werd aangeboden aan zijn nietsvermoedende vriendin.



Zelfs de agenten bleken zenuwachtig, geven ze toe in de Facebook-post: "Zelfs wij waren op het moment suprème nerveus en ook de hond was door de zenuwen even vergeten wat zijn taak nou ook al weer was. Gelukkig had de aanstaande bruid niets in de gaten en zei ze, nadat ze van de eerste schrik bekomen was, volmondig JA!"

Reacties

29-11-2017 13:27:27 venzje

En terwijl de hermandad hier druk mee was, werd om de hoek een échte kraak gezet...

