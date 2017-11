Nestje cavia's gevonden in Máximapark, nog drie cavia's los

In het Máximapark in Leidsche Rijn is dit weekend een nestje cavia's gevonden. Drie kleintjes zijn inmiddels opgehaald door de Dierenambulance. Het is niet gelukt om de moeder en nog twee andere kleintjes te vangen.



Iedereen wordt gevraagd om uit te kijken naar de cavia's in het park.



Wie de dieren heeft uitgezet wordt onderzocht.

Reacties

29-11-2017 13:06:49 Emmo

Stamgast



Leuk voor die beesten. Zo kort voor de winter.

29-11-2017 13:23:35 venzje

Oudgediende



Maar ik weet niet wat in dit nog jonge park hun mogelijkheden zullen zijn op het gebied van kleine schuilplaatsen. @Emmo : Dat hoeft in principe geen probleem te zijn, cavia's zijn winterhard. De mijne leefden zomer en winter buiten.Maar ik weet niet wat in dit nog jonge park hun mogelijkheden zullen zijn op het gebied van kleine schuilplaatsen.

29-11-2017 13:33:09 BatFish

Oudgediende



Ik hoop dat ze die idioot te pakken krijgen. Soorten die hier niet thuis horen en worden losgelaten kunnen heel grote problemen voor de inheemse fauna opleveren.

29-11-2017 14:47:06 venzje

Oudgediende



Hoewel ik daar in dit geval toevallig iets minder bang voor ben. De cavia heeft hier meer dan genoeg natuurlijke vijanden. @BatFish : Vaak wel.Hoewel ik daar in dit geval toevallig iets minder bang voor ben. De cavia heeft hier meer dan genoeg natuurlijke vijanden.

