Politie wil familie gewonde vrouw (64) op hoogte brengen, slachtoffer wil eerst even Tinderen

Agenten in Hoofddorp stonden zaterdagmorgen raar te kijken toen zij na een ongeluk waarbij een 64-jarige vrouw gewond raakte, niet meteen de familie van de vrouw telefonisch op de hoogte mochten brengen. De vrouw wilde namelijk liever nog even wat tijd besteden op haar datingapp Tinder.De vrouw raakte gewond bij een eenzijdig ongeluk en werd daarom meegenomen naar het ziekenhuis. Toen agenten de familie van de vrouw via haar telefoon wilde informeren over het incident, kregen ze van haar te horen dat zij nog even druk bezig was op haar telefoon.De verbouwereerde agenten wilden graag weten wat er zo belangrijk kon zijn dat haar naasten nog wel even konden wachten. "Gewoon, even Tinderen. Dat moet ik toch bijhouden?", was het antwoord van de 64-jarige vrouw.Vervolgens hebben agent en slachtoffer samen nog enige tijd al swipend doorgebracht. Of het ziekenhuisavontuur de vrouw nog nieuwe matches heeft opgeleverd, is niet bekend.