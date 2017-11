Lieve Sint, beseft u wel: ik wil geen badeend XXL

Na een heel jaar ontspullen, barst deze week het koop- en geefseizoen weer in volle hevigheid los. Welke risicocadeaus kunnen we beter mijden?



Uitpuilende keukenkastjes, ongewenste cadeaus en een apparatenkerkhof in de bijkeuken. Ontspuller Hermance Hora Siccama worstelt zich op verzoek dagelijks door bergen overbodige accessoires en gegeven paarden van vrienden en familie in Nederlandse huishoudens heen.



Lief bedoeld en vast uit een goed hart, die spullen. Maar uiteindelijk sta-in-de-wegs die ook nog eens schuldgevoel oproepen als ze niet in vol ornaat op de vensterbank worden geparkeerd, weet de opruimer die furore maakt in de slipstream van successorteerder Marie Kondo.



Voor goedheiligmannen en -vrouwen in spe, en ook voor gulle gevers onder de kerstboom, benoemt zij daarom de grootste cadeauvalkuilen. Met stip op nummer 1: servies in alle soorten en maten. Siccama: ,,Schaaltjes, borden, bekers of vazen. Allemaal taboe. Je geeft een setje van twee of vier stuks aan iemand die waarschijnlijk al een complete verzameling van iets heeft. Dan is er geen sprake van een aanvulling, maar een rommelig mengelmoesje dat bovenin de kast belandt. Niemand die daar iets aan heeft. Ook een no-go: kunst of foto's voor aan de muur. Veel te persoonlijk.''

