Geef dat kind een slok jenever, opvoeden wordt te serieus genomen

70 jaar geleden zetten ouders hun huilbaby een nachtje in de schuur om zelf een goede nachtrust te hebben. Wie dat nu doet, krijgt de politie op zijn dak. Toch valt daarvan wat te leren, vinden Dorine Hermans en Els Rozenbroek. Zij verzamelden opvoedadviezen van vroeger die pedagogen ongetwijfeld onverantwoord vinden, maar die er wel voor zorgen dat ouders wat minder overspannen door het leven gaan.



Opvoeden mag je niet te serieus nemen! Dat is de stelling van Dorine Hermans (twee kinderen) en Els Rozenbroek (één kind) én ook de reden waarom ze het boek 'Geef dat kind een slok jenever' geschreven hebben. Met dit humoristische opvoedboek willen ze duidelijk maken dat je al die goedbedoelde adviezen van pedagogen met een korreltje zout moet nemen, tenminste als je niet onzeker en overspannen wil raken over je eigen opvoedkwaliteiten.



,,Uit een onderzoek van de Hogeschool Leiden in 2015 is gebleken dat ouders overbelast raken door al die adviezen van moderne opvoeddeskundigen", aldus Hermans en Rozenbroek. ,,Vandaag de dag gaat men te veel uit van de kinderen en kijken ze te weinig naar de ouders. Ouders hebben het gevoel dat ze alle verantwoordelijkheid voor het geluk van hun kinderen in hun schoenen geschoven krijgen. Maar honderd jaar geleden was het precies andersom. Toen stonden niet de kinderen, maar hun ouders centraal. Kinderen mochten aan tafel niet praten en als het financieel kon, moesten ze zo snel mogelijk naar de kostschool."



Inmiddels is de visie op opvoeden 180° gedraaid. ,,Met als gevolg dat ouders te lief en te begripvol zijn voor kinderen. Opvoeden wordt vandaag de dag té serieus genomen, terwijl het gewoon je gezond verstand gebruiken zou moeten zijn én heel veel relativeren."



Schrijfsters Dorine Hermans en Els Rozenbroek gingen te rade bij hun wijze buurvrouwen op leeftijd en lazen populaire boeken met opvoedingsadvies uit de jaren 50 om eigenwijs advies te geven op vaak voorkomende opvoedkwesties van vandaag de dag. Zo zette buurvrouw Hupperts (90), die negen kinderen kreeg waarvan drie huilbaby’s waren, het ledikantje ’s nachts in de garage. ,,Na drie tot tien dagen was het nachtelijk gehuil afgelopen en mochten ze weer in huis slapen."



Een kleuter met een driftbui sleurde ze mee naar zolder en dan deed ze de deur op slot. Dan was het meteen afgelopen.

Reacties

28-11-2017 18:08:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.566

OTindex: 17.121

Gek genoeg zijn kinderen uit de jaren vijftig, ondanks dit soort mishandelingen, toch groot geworden

28-11-2017 18:20:31 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.726

OTindex: 55

Mijn oudste zoon heeft 4 jaar lang zonder te overdrijven elke nacht onze nachtrust verstoord. We zijn er verschillende keren naar de huisarts geweest en elke keer kregen we het zelfde verhaal er is niets mis met uw zoontje het is gewoon een huilbaby na 4 jaar zonder nachtrust was ik zo pissig op die huisarts dat ik zei of je verwijst dat kind nu door naar een ziekenhuis of ik print dat verwijsbrief nu zelf uit ik wist zeker dat er iets mis was met zijn oren dus verwees hij ons na 4 jaar lang doorzeuren door en wat blerk dat kind had vocht in zijn oren en daardoor hoorde hij maar 20% en dat vocht stroomde ook nog eens door naar zijn longen waardoor hij heel vaak verkouden leek en vaak benouwd was na een kleine ingreep nooit meer last van gehad en die huisarts heeft dat geweten ook. Huilbabys geloof ik niet zo meer in.

28-11-2017 18:49:49 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.054

OTindex: 142

T S



: Graag gedaan... @Heusdenaar : Nha, je weet maar half hoe moeilijk een beroep is van huisarts of een ander soort arts. Als er niks is, mankeren ze wat en als ze wat mankeren mankeren ze weer niks. Zekers bij kinderen is het moeilijk. Jij kan zeggen dat je oorpijn heb. Een baby niet.... en kinderen ook niet vaak.... @Emmo : Graag gedaan...

28-11-2017 20:45:44 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.726

OTindex: 55

@HHWB : het klopt misschien wel dat ze het niet makkelijk hebben. Maar als je 4 jaar lang bijna wekelijks naar de huisarts gaat moet er wel iets mis zijn en volgens mij kan je een kind van 4 jaar wel geloven als hij aangeeft dat hij last van zijn oren heeft.

28-11-2017 21:29:52 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 138

OTindex: 3

Ik heb geen kinderen, en moet er ook niet aan denken (ja, ze bestaan echt, mensen die echt niets met kinderen hebben). Maar ik heb natuurlijk wel een mening. Mijn mening is ook inderdaad dat kinderen veel te veel aandacht krijgen. We moeten met ze praten, ze begrijpen, in gesprek gaan, maar dat werkt niet, blijkt wel uit de praktijk. Het aantal kinderen met ADHD stijgt nog steeds en we proppen ze vol met ritallin. Ik heb zowiezo al iets tegen de ADHD hype, en ben van de ouderwetse opvoeding, zoals ik ook heb gehad, niet luisteren, een keer waarschuwen, nog niet luisteren, flinke draai om mijn oren en zonder eten naar bed of een uur op de trap zitten.



Geloof me, dat werkt veel beter dan "het gesprek aangaan met je kind". Beste mensen, begrijp me goed, ik bedoel dus gewoon een ouderwetse corrigerende tik voor je kont of een draai om mijn oren. Ik bedoel natuurlijk niet dat je je kind in elkaar moet meppen of afrossen tot bloedens toe. Nee natuurlijk niet.



Tja ik zal wel geen vrienden maken met mijn mening, maar het is nu eenmaal mijn mening over dat moderne opvoed gedoe. Laatste edit 28-11-2017 21:33

28-11-2017 23:00:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.566

OTindex: 17.121

@AndreJanssen :

Tja ik zal wel geen vrienden maken met mijn mening, QuoteTja ik zal wel geen vrienden maken met mijn mening, Misschien ook wel...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: