Vergeet de onesie of kersttrui: dit jaar dragen we allemaal een Famjam

Pyjama’s hebben het altijd goed gedaan als cadeau onder de kerstboom. Maar laten we eerlijk zijn, er bestaan toch wel originelere cadeau's. Daar moeten we nu eigenlijk toch op terugkomen, de leukste trend voor deze kerst: de Famjam, dezelfde pyjama voor het hele gezin, en ja; inclusief huisdier.Twee jaar geleden droeg iedereen onesies en vorig jaar trok iedereen voor kerst zijn ‘lelijke’ kersttrui aan. Dit jaar maken we plaats voor de Famjams, de matching pyjama’s voor het hele gezin.De trend komt overwaaien uit Amerika, waar verschillende winkels vanaf nu steevast dezelfde pyjama’s voor het hele gezin verkopen. Met de koude kerstdagen voor de deur komt deze nieuwe hype als geroepen. Maar Famjams dienen niet alleen om in te slapen. Ze doen het ook bijzonder goed op social media, zoals op Instagram.Voor de gezinnen die thuis ook een trouwe viervoeter hebben rondlopen, kan de trend nog een stapje verder gaan. Ook jouw hond kan dezelfde pyjama als jij aantrekken. Zeg nu zelf, wat is er leuker voor op een kerstkaartje dan jouw gezin in Famjams?