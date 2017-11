Jager schiet vrouw dood: Ik dacht dat ze een hert was

Een Amerikaan die in de staat New York op herten aan het jagen was, heeft per ongeluk een wandelaar doodgeschoten. Het slachtoffer, een 43-jarige vrouw, was haar twee labradors aan het uitlaten.



De 34-jarige man was na zonsondergang aan het jagen in een veld, en dat is verboden. Hij zag op 200 meter afstand iets bewegen, en hij besloot te schieten.



De jager hoorde een gil, en rende naar het slachtoffer toe. Ze was bij haar heup geraakt. Hij belde de hulpdiensten en drukte de wond dicht. Hulp mocht niet meer baten. In het ziekenhuis overleed de 43-jarige vrouw.



De jager verklaarde tegen de politie dat hij dacht dat de vrouw een hert was. De politie is een onderzoek gestart.



De man van het slachtoffer postte op Facebook een emotioneel bericht. "Alsjeblieft, zorg ervoor dat je Thanksgiving viert met je familie en geniet van die momenten, want ze zijn kostbaar."

Reacties

28-11-2017 10:55:25 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.847

OTindex: 2.952

Is Marijke Helwegen doodgeschoten?

28-11-2017 10:56:41 supericecube

Erelid



WMRindex: 1.041

OTindex: 409

S Vervelend voor die jager maar die was dingen aan het doen die niet mogen. Je zult het maar te horen krijgen thuis. Dan ben je toch in alle staten en zou je die kerel wat aan doen

28-11-2017 11:02:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.858

OTindex: 59.753

Quote:

Jager schiet vrouw dood: Ik dacht dat ze een hert was



Dan ben je toch wel érg suf, als je het verschil niet weet tussen een hert en een vrouw.



Enne..... denken moet je aan de paarden overlaten, die hebben een groter hoofd dan wij.



Zeker weten, dáár gaat het om.



Laatste edit 28-11-2017 11:03 Dan ben je toch wel érg suf, als je het verschil niet weet tussen een hert en een vrouw.Enne..... denken moet je aan de paarden overlaten, die hebben een groter hoofd dan wij.Zeker weten, dáár gaat het om.

28-11-2017 11:11:16 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.605

OTindex: 974

Zo was ik ooit eens aan het werk en we hoorden s'avnds laat een luide gil en en wij gaan kijken.

Stond er een jongen en een blond meisje en dat meisje zei, hij schoot ineens in mijn hand.

En die viezigheid zag je van haar hand druipen.

28-11-2017 13:14:12 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.092

OTindex: 2.922

Wauw, een nieuw brilletje zou hem goed doen.



Kijken jager niet eerst door een verrekijker om te zien wat voor dier het is dat ze schieten?



Ik heb altijd vernomen dat een jager nooit een vrouwtjes dier zal neerschieten als daar een jong bij is, als hij die vrouw voor een hert aanzag had ze toch maar mooi twee kleinere dieren bij zich nu hij toch het verschil niet zag dan is het ook wat dat betreft een eikel met een geweer.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: