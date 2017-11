Vrouw geeft NIOD een Hitler-aquarel

Het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD heeft een Hitler-aquarel gekregen. Het is voor zover bekend het enige werk van Adolf Hitler in Nederland. Het NIOD heeft maanden onderzoek gedaan naar de authenticiteit van de aquarel. Het lijkt er sterk op dat het werk echt is en geen vervalsing.Het instituut kreeg het werk volgens de Volkskrant van een vrouw die anoniem wil blijven. Haar vader kocht het ooit voor 75 cent op een postzegel- en muntmarkt. Hij kwam er thuis pas achter dat het was gesigneerd met 'A. Hitler' en verstopte het jarenlang. Zijn dochter wil het werk niet hebben, maar veilinghuizen weigerden het te verkopen.Hitler moet het tussen 1909 en 1912 hebben geschilderd NIODHij NIOD noemt het een bijzonder historisch document NIODVoordat de Oostenrijker Hitler de leider van nazi-Duitsland werd, probeerde hij aan het begin van de 20ste eeuw aangenomen te worden op de kunstacademie in Wenen, waar hij tussen 1907 en 1913 woonde. Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, maakte Hitler twee- tot drieduizend schilderijtjes, aquarellen en tekeningen.Veel van deze werken zijn inmiddels in privébezit. Enkelen zijn meegenomen door het Amerikaanse leger. NIOD-directeur Frank van Vree zegt in de krant dat het goed is dat is voorkomen dat de aquarel op een veiling van nazi-spullen is beland. Hij noemt het een bijzonder historisch document.Er zijn veel valse Hitlers in omloop, maar deze lijkt dat niet. Het NIOD heeft onder meer materiaalonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat het gaat om materiaal uit begin 20ste eeuw. Ook het onderwerp en de werkwijze passen volgens het NIOD naadloos bij Hitler. Twee originele, verlijmde zegels, van een kunsthandel en de Oostenrijkse justitie, op de achterkant van het werk vormen een sterk indirect bewijs van authenticiteit.Het werk komt in de collectie en kan gebruikt worden voor educatieve doelstellingen en onderzoek.