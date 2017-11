16-jarige Dordtenaar kan jongste politicus worden

De 16-jarige Floris Roggekamp uit Dordrecht zou wel eens de jongste politicus van Nederland kunnen worden. Hij staat op de vijftiende plaats van de kandidatenlijst van de VVD-afdeling in zijn woonplaats.



Roggekamp is al vanaf groep 7 van de basisschool gefascineerd door de Nederlandse politiek. "Elk jaar werd het erger en erger. Toen werd mijn vader ook nog lid van de VVD", vertelt de jonge liberaal aan RTV Rijnmond. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan voor de politicus in spé. "De een gaat jong op voetbal en vindt zijn hele leven voetbal leuk. Een andere persoon houdt van politiek en blijft politiek zijn hele leven leuk vinden."



De Dordtenaar is nog minderjarig tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. In de wet staat dat hij onder de 18 jaar niet in de raad mag plaatsnemen. "Ik zou maar één jaar hoeven wachten. Ik wil hoe dan ook graag op de lijst staan omdat ik zo heel veel ervaring kan opdoen."



Mocht Roggekamp gekozen worden, dan kan iemand anders van de lijst zijn plaats tijdelijk innemen. Hetzelfde is al eens gebeurd in Oss. Daar werd de toen 17-jarige Lilian Marijnissen gekozen. De dochter van voormalig SP-voorzitter Jan Marijnissen, inmiddels Tweede Kamerlid, moest toen ook wachten tot haar 18de verjaardag.



De kans is niet heel groot dat Roggekamp in de raad kan plaatsnemen: nu heeft de VVD in Dordrecht drie zetels. Maar Roggekamp blijft optimistisch. "Met genoeg stemmen kan het altijd nog."



Al is zijn toekomst in de raad van Dordrecht verre van zeker, Roggekamp heeft wel plannen voor de toekomst van zijn stad. "Dordrecht leeft niet genoeg. Het is te veel papierwerk om hier iets te organiseren", aldus de tiener. "Veiligheid is belangrijk, maar iets regelen moet makkelijker gaan. Als er evenementen zijn, leeft Dordrecht!"



Jonge politici komen steeds vaker voor, ook in de landelijke politiek. Sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen is D66'er Rens Raemakers met zijn 25 jaar het jongste Kamerlid. GroenLinks-leider Jesse Klaver werd in 2015 de jongste fractievoorzitter ooit.



Roggekamp zou een plek in de Tweede Kamer leuk vinden, maar het hoeft van hem niet persé. "Ik vind het gewoon gaaf hoe de Nederlandse politiek werkt. Dat mensen eigen ideeën en meningen hebben en daarvoor gaan."

Reacties

28-11-2017 11:00:47 stora

Oudgediende



Misschien best wel goed als er iemand van 18 in een gemeenteraad gaat zitten.

Jong en enthousiast. Ze willen op die leeftijd de hele wereld verbeteren.

Maar ze hebben vaak ook goede ideeën en zijn niet afgestompt.

En een goede mix van mensen is ook beter mannen en vrouwen en jong en oud.



28-11-2017 11:16:15 Emmo

Stamgast



Ik weet nog van vroeger.... @stora : Een mix inderdaad. Jongelui willen nog wel eens overenthousiast zijn en dan de realiteit uit het oog verliezenIk weet nog van vroeger....

28-11-2017 11:18:46 stora

Oudgediende



Maar stop er wat jongelui bij , want die hebben weer een verfrissende kijk op de zaken. @Emmo , zeker een mix, want alleen een clubje oude mannen dat zet ook geen zoden aan de dijk. En alleen vrouwen dat wordt ook herrie in de tent.Maar stop er wat jongelui bij , want die hebben weer een verfrissende kijk op de zaken.

