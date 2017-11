Ajax-wc-brillen in Rotterdams café

Een kroeg in Rotterdam krijgt binnenkort de beschikking over wc-brillen die zijn gemaakt van stoeltjes uit de Amsterdam Arena. Het lijkt de eigenaar, Feyenoord-aanhanger Herman Hell, wel een leuk idee dat cafébezoekers hun behoefte doen terwijl ze zitten op een Ajax-relikwie.Toen de Amsterdam Arena de stoelen vorige maand in de verkoop deed vanwege een verbouwing, zag Hell zijn kans schoon. "In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen vind ik recycling heel belangrijk, dus ik wilde onze Amsterdamse vrienden bij Ajax graag helpen", zegt hij.Aanvankelijk was de kroegbaas van plan om de stoeltjes op het terras van zijn café te zetten, maar daar bleken ze bij nader inzien niet te passen. Toen kwam hij op het idee om er wc-brillen van te laten maken."Ik neem vast aan dat er ergens wel een ambachtelijke wc-brilmaker is die me daarbij kan helpen", zegt Hell. Vandaag zette hij een oproep op sociale media.Op Facebook heeft hij inmiddels al veel positieve reacties gekregen, maar het gouden aanbod zat er nog niet bij. "Ik heb alle hoop dat dat wel goedkomt", lacht Hell. "Zo moeilijk kan het niet zijn."Bang dat zijn overwegend Rotterdamse klandizie de Ajax-wc-brillen niet zal accepteren is Hell overigens niet. "Ik neem aan dat ze er net zo hygiënisch mee omgaan als met een normale toiletbril."