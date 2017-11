Black Friday: Met openstaand vonnis direct en gratis warm plekje op politiebureau

De Amerikaanse uitverkooptraditie Black Friday is niet alleen populair bij de winkeliers, ook de politie doet een duit in het zakje. Wie een boete of vonnis open heeft staan, kan bij de politie in Nijmegen terecht voor goede 'deal', zo meldt de politie op Facebook.



,,Heb jij nog een boete of vonnis open staan en wil je dit zo snel mogelijk opgelost hebben? Vandaag en dit weekend is jouw kans om hiervan af te komen. Neem contact met ons op via 0900-8844! Dan zorgen wij voor het innen van de boete op één van onze vestigingen’’, zo schrijft de politie.



Maar daar houdt het niet op. ,,Wij zorgen er zelfs voor dat het vonnis kan worden uitgezeten op een warm plekje op ons bureau. Hierna wordt je zonder extra kosten over geplaatst naar een grotere locatie met diverse faciliteiten. Vandaag kun je binnenkomen met of zelfs zonder afspraak en helpen we je meteen.’’



,,Waarom is dit een goede deal? Omdat vandaag melden voorkomt dat u op een ongewenst moment, zoals de feestdagen, door ons wordt opgehaald voor openstaande vonnis(sen).’’

Reacties

24-11-2017 20:12:04 allone

Stamgast



WMRindex: 30.560

OTindex: 61.337

wij vieren toch geen Thanksgiving.. dus waarom black friday? ehwij vieren toch geen Thanksgiving.. dus waarom black friday?

24-11-2017 20:14:32 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.538

OTindex: 971



Maar dit is volgens mij het eerste jaar dat dit in Nederland is. @allone , een manier om geld te verdienen.Maar dit is volgens mij het eerste jaar dat dit in Nederland is.

24-11-2017 20:36:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.430

OTindex: 17.024



En als ik de nieuwsberichten mag geloven passen ze alleen maar de adviesprijs aan en blijft de verkoopprijs dezelfde. Weinig koopjes jagen dus. @stora : Ik heb er, in Nederland, dan ook nog niet eerder van gehoord.En als ik de nieuwsberichten mag geloven passen ze alleen maar de adviesprijs aan en blijft de verkoopprijs dezelfde. Weinig koopjes jagen dus.

24-11-2017 21:08:43 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.538

OTindex: 971



Dus ik keek al in mijn agenda van vorig jaar of ik deze tijd onder een steen lag. @Emmo , maar wat opvalt is dat elk bedrijf er schijnbaar aan meedoet.Dus ik keek al in mijn agenda van vorig jaar of ik deze tijd onder een steen lag.

24-11-2017 22:24:54 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.080

OTindex: 2.922





Quote:

Black Friday Super Sale

Van 24 t/m 27 november klik hier



: Ik heb er ook nog nooit van gehoord, dus het heeft niets met je leeftijd te maken.



: Ik had ook zo'n gedachte over iets doods, bij het vernemen van deze dag, tenslotte hebben we in de vakantietijd zoiets in Franrijk @allone : Ook viert men "Black friday" op zaterdag en zondag hier. Dus die dagen zijn ineens verdwenen @Emmo : Ik heb er ook nog nooit van gehoord, dus het heeft niets met je leeftijd te maken. @stora : Ik had ook zo'n gedachte over iets doods, bij het vernemen van deze dag, tenslotte hebben we in de vakantietijd zoiets in Franrijk klik hier

