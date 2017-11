Zweedse energiecentrale verbrandt H&M-kleren in plaats van kolen

De energiecentrale in het Zweedse Vasteras wil graag af van fossiele brandstoffen. Als alternatief wordt er afgedankte kleding van H&M verbrand.



Het doel is om de centrale voor 2020 volledig fossielvrij te maken. Naast onverkoopbare H&M-kleding wordt er ook gerecycled hout en afval verbrand, bericht Bloomberg.



"Voor ons is het een brandbaar materiaal", zegt Jens Neren, hoofd brandstof van Malarengi, het bedrijf dat eigenaar is van de centrale, tegen het persbureau.



Vrijwel alle energie in Zweden wordt uitstootvrij opgewekt dankzij waterkracht-, nucleaire- en windcentrales. Maar sommige gemeenten zijn nog steeds afhankelijk van kolen en olie om hun huizen en kantoren te verwarmen.



Door oude centrales zoals de 54 jaar oude centrale bij Vasteras om te bouwen hoopt de grootste Scandinavische economie ook van de laatste fossiele brandstoffen af te komen.



Malarengi heeft een deal met de nabijgelegen stad Eskilstuna om hun afval te verbranden. Een deel daarvan is afkomstig van een H&M-magazijn in de regio. Dat er kleding tussen het afval zat bleek eerder deze week tijdens een Zweeds tv-programma.



"H&M verbrandt geen kleren die veilig zijn om te gebruiken", zegt Johanna Dahl, hoofd communicatie van H&M tegen Bloomberg. "Maar het is onze wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat kleding die schimmel bevat of niet voldoet aan onze strikte regels voor chemicaliŽn wordt vernietigd."



Dit jaar heeft de Vasteras-centrale zo'n 15 ton afgedankte kleding van H&M verstookt. Niet erg veel in vergelijking met de 400.000 ton afval die er in totaal verbrandt wordt, zegt Neren. Malarenergi haalt ook afval uit omliggende steden en importeert afval uit Groot-BrittanniŽ om te verbranden.



De centrale voorziet zo'n 150.000 huizen van stroom, en verbrandde op het hoogtepunt in 1996 650.000 ton kolen.

27-11-2017 16:21:32 Mamsie

Zet de kachel maar aan, daar komt je warme winterjas!

27-11-2017 16:44:01 allone

geen slecht idee, natuurlijk



zoveel afgedankte kleding heeft H&M?geen slecht idee, natuurlijk

27-11-2017 21:57:25 merlinswit

Tich vind ik hout en katoen ook vervuilend als je het verbrand. Wat maakt het verschil in vervuiling? Zeker qua co2 uitstoot.

27-11-2017 22:22:26 Emmo

Tenzij in een gespecialiseerde hoge-temperatuur oven, is het razend slecht om plastics, en dan vooral PVC's, te verbranden. Dit in verband met de gifgassen, gechloreerde koolwaterstoffen en PCB's die vrij kunnen komen.

Aan boord van schepen is het tegenwoordig te enenmale verboden. De scheepsovens bereiken niet de temperatuur die nodig is om plastics volledig te verbranden.

En iets zegt me dat een conventionele kolencentrale, die is omgebouwd voor biobrandstof, dit ook niet is.

Om plastics volledig te verbranden moet je er namelijk meer energie in stoppen dan je er ooit uit kunt halen.

Waaruit bestaat de meeste kleding bij H&M? Zuiver katoen, wol, of een mengseltje?Tenzij in een gespecialiseerde hoge-temperatuur oven, is het razend slecht om plastics, en dan vooral PVC's, te verbranden. Dit in verband met de gifgassen, gechloreerde koolwaterstoffen en PCB's die vrij kunnen komen.Aan boord van schepen is het tegenwoordig te enenmale verboden. De scheepsovens bereiken niet de temperatuur die nodig is om plastics volledig te verbranden.En iets zegt me dat een conventionele kolencentrale, die is omgebouwd voor biobrandstof, dit ook niet is.Om plastics volledig te verbranden moet je er namelijk meer energie in stoppen dan je er ooit uit kunt halen.

