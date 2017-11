Fred Teeven nog steeds bestuurder, maar nu op de bus

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven van Justitie heeft een nieuwe baan. Hij werkt sinds anderhalve week als buschauffeur, bevestigt vervoersmaatschappij Connexxion na berichtgeving van De Telegraaf.



Teeven zegt tegen de krant dat hij niet lijdzaam thuis wil wachten op een nieuwe baan. Het werk als buschauffeur noemt hij fantastisch. "Ik doe het chauffeurswerk parttime en heb mijn introductiecursus net achter de rug", zegt de bewindsman, die al langere tijd zijn groot rijbewijs heeft en ook als touringcar-chauffeur werkte.



Dat hij chauffeur is geworden, is voor hemzelf dan ook geen verrassing. "Ik heb al steeds in mijn hoofd internationaal vrachtwagenchauffeur te worden. Toen de kans zich voordeed anderhalve dag per week in mijn regio op de bus te zitten, werd ik meteen enthousiast", vertelt hij aan de krant.



Een Connexxion-woordvoerder zegt tegen de NOS dat Teeven gewoon op de baan van buschauffeur heeft gesolliciteerd. "We zoeken heel veel buschauffeurs, jong en oud. En Fred Teeven is een heel mooi voorbeeld: als je wilt, kun je bij ons terecht." Zodra hij al zijn opleidingen voor de bus heeft afgerond, gaat de oud-bewindsman aan de slag als chauffeur in de regio Haarlem.



Teeven stapte in maart 2015 op als staatssecretaris na ophef over de Teeven-deal, een overeenkomst die werd gesloten door het Openbaar Ministerie met hasjhandelaar Cees H. Teeven was destijds officier van justitie. Hij kreeg informatie van H., in ruil voor een groot geldbedrag.



Toenmalig minister Opstelten van Justitie meldde in eerste instantie aan de Tweede Kamer dat het bedrag van de deal rond de 1,25 miljoen gulden lag. Later bleek het te gaan om 4,7 miljoen gulden, waardoor Opstelten het veld moest ruimen. Teeven stapte uit solidariteit met de minister ook op, maar keerde later terug als Kamerlid. Hij stond niet meer op de kieslijst van de VVD bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.



Later ontstond ophef over een benoeming van Teeven bij de Raad van State. Hij trok zich na veel kritiek uiteindelijk terug als kandidaat.

Reacties

24-11-2017 20:38:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.430

OTindex: 17.024

Die vreet in ieder geval niet meer uit de staatsruif. Alle hulde. Nu de rest nog.

24-11-2017 21:11:08 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.538

OTindex: 971

@Emmo , ik zag op een journaal dat hij maar anderhalve dag per week op de bus zit. Dus de andere dagen eet hij nog heerlijk mee uit de staatsruif.

24-11-2017 21:19:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.430

OTindex: 17.024

@stora : Ik had begrepen dat hij eerst nog wat cursussen moest doen.

24-11-2017 21:30:09 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.538

OTindex: 971



Hij was toch ook bij de politie?

En staatssecretaris.

Duidelijk een geval van 12 banen en 13 ongelukken of zoiets Hij had vroeger al op touringcars gereden.Hij was toch ook bij de politie?En staatssecretaris.Duidelijk een geval van 12 banen en 13 ongelukken of zoiets

24-11-2017 21:41:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.430

OTindex: 17.024

@stora : Net als m'n neefje. Maar zolang 'ie maar van de straat is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: