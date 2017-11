Ryanair dreigt met maatregelen bij te lage verkoop aan boord

Luchtvaartmaatschappij Ryanair dreigt met maatregelen tegen personeel dat te weinig parfum en krasloten verkoopt aan boord. Wie volgens het bedrijf een te lage omzet haalt, loopt het risico zijn vaste werktijden kwijt te raken en te worden ingezet op invaldiensten.



Dat meldt de Britse krant The Guardian, die brieven aan Ryanair-personeel inzag die waren verstuurd door zeker twee wervingsbureaus die personeel leveren aan de Ierse prijsvechter.



In de brieven worden tien artikelen genoemd waar op veel vluchten te weinig van wordt verkocht. "Het is duidelijk dat je je werk aan boord niet goed doet", staat er te lezen. Ook wordt het personeel gewaarschuwd dat de verkoopcijfers per persoon nauwlettend in de gaten worden gehouden.



In september meldde de Britse tabloid Daily Mirror dat het luchtpersoneel van Ryanair bonussen in het vooruitzicht werden gesteld bij het behalen van bepaalde verkoopcijfers. Ryanair ontkende dat dit het geval was.

Roosterchaos



Vorige maand stapte de operationeel directeur van Ryanair op vanwege de roosterchaos bij het bedrijf. De maatschappij had vanwege een personeelstekort honderden vluchten moeten schrappen waardoor ruim 700.000 passagiers werden gedupeerd.



Het personeelstekort was ontstaan doordat het vliegend personeel verplicht vakantiedagen moest opnemen. Dat was het gevolg van een verandering in het personeelsbeleid, opgelegd door de Ierse toezichthouder IAA.

Reacties

27-11-2017 13:41:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.065

OTindex: 14.958

Het wordt tijd dat Ryan Air eens goed onder de loep genomen wordt door alle landen waar ze vliegen op naleving van arbeidsvoorwaarden.

27-11-2017 13:42:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.852

OTindex: 59.683

Het schijnt al geen genoegen te zijn om met Ryanair te vliegen maar kennelijk is het nóg vreselijker om ervoor te werken.

27-11-2017 14:19:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.840

OTindex: 2.949

Struik Wolkrovers

