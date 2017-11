Langste schilderij ter wereld gerestaureerd - maar wie heeft plek?

Het langste schilderij ter wereld is gerestaureerd, maar een plek om het tentoon te stellen is er nog niet. Grand Panorama of a Whaling Voyage Round the World is daarom nog niet te zien voor het publiek.Het schilderij uit 1848 is 400 meter lang en 2,4 meter hoog. Het toont een walvisvaart van begin tot einde, van het vertrek uit Massachusetts en de reis via de Azoren en Kaap Hoorn tot de jacht en het verwerken van het karkas.Het schilderij is ruim drie keer zo lang als het Panorama Mesdag in Den Haag. Het museum in Massachusetts waar het opgeslagen ligt, stelt dat het ongeveer anderhalf keer de Eiffeltoren is, of vier Vrijheidsbeelden, of veertien blauwe vinvissen achterelkaar.In de 19e eeuw reisde het schilderij op grote rollen door de VS om voorlichting te geven over de walvisvangst. Het werd tijdens een uitleg uitgerold op toneel. Mogelijk diende dat als reclame voor de industrie: er was gebrek aan werknemers omdat veel arbeiders bevangen waren door de goudkoorts in CaliforniŽ.De afgelopen jaren heeft het New Bedford Whaling Museum 400.000 dollar gestoken in de restauratie van het werk. Versleten plekken werden opgevuld, afbladerende verf werd hersteld, scheuren werden gehecht. Ook is het hele schilderij gedigitaliseerd, zodat geÔnteresseerden online de show kunnen zien die anderhalve eeuw geleden werd gegeven.Het museum zoekt nu nog plek om het schilderij permanent tentoon te stellen. Daarvoor moet een ruimte worden gevonden van minstens 1500 vierkante meter. De laatste keer dat het werk in zijn geheel te zien was, was 1969.