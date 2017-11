Man doneert zijn huid aan zwaargewonde broer: Hij is levend gevild

De 33-jarige Franck uit Frankrijk raakte over zijn hele lichaam verbrand na een bedrijfsongeval. Hij leeft nog dankzij een unieke huidtransplantatie. Zijn tweelingbroer Eric doneerde de helft van zijn huid. "Een enorm gebaar van liefde. Hij liet zich voor mij levend villen."Het slachtoffer Franck, alleen zijn voornaam is bekendgemaakt via de Franse krant Le Figaro, raakte vorig jaar september zwaargewond bij een bedrijfsongeval. De Fransman had zware brandwonden, zijn huid was voor 95 procent verbrand.Het slachtoffer moest dagenlang in een kunstmatige coma worden gehouden omdat hij zoveel verwondingen had.Volgens de artsen was de kans dat Franck het ongeluk overleefde zo goed als uitgesloten omdat zijn verbrandingen zo ernstig waren dat ze zijn lichaam vergiftigde. Maar broer Eric hield hoop en overtuigde de artsen dat hij zijn huid wilde doneren.De transplantatie werd een race tegen de klok. De gifstoffen uit de verbrande huid konden ieder moment de organen bereiken en de kans op infecties was groot. Chirurg Maurice Mimoun van het Franse ziekenhuis Saint-Louis noemt de transplantatie uniek vanwege de enorme omvang, schrijft de Franse krant Le Figaro.Normaal gesproken worden huidtransplantaties alleen gedaan met de huid van dezelfde persoon. Deze transplantatie was wel mogelijk omdat Eric en Franck een identieke tweeling zijn.Bij de gezonde broer werden in drie operaties grote delen van zijn huid verwijderd. Er waren tientallen operaties nodig en maanden van revalideren. Nu, een jaar na het ongeluk, is Franck weer thuis. Hij beseft zich maar al te goed dat hij zijn leven aan zijn broer te danken heeft. "Het is een enorm gebaar van liefde. Hij heeft zich voor mij levend gevild."Zijn broer Eric stond ongeveer de helft van zijn huid af. Hij heeft daar nauwelijks littekens aan overgehouden omdat bij het verwijderen alleen een heel klein laagje werd meegeschraapt, wat daarna gewoon weer geneest.