Wil je goed getrainde puppies? Laat ze kennismaken met mannen met snorren

In de eerste paar weken zijn puppies nog blind en doof, maar toch kun je ze al een hele hoop leren, blijkt uit onderzoek van een Engelse organisatie voor blindengeleidehonden. Door ze veel te laten voelen en ervaren zijn ze de rest van hun leven socialer. Zo schijnt het goed te zijn om je puppy te aaien met een tandenborstel.



De Britse organisatie Charity Dogs heeft onderzocht hoe belangrijk deze periode is, en ze zijn erachter gekomen dat de eerste zes weken cruciaal kunnen zijn.



"Honden die niet socialiseren als puppies, kunnen later onrustig en bang worden", zegt Helen Whiteside van Charity Dogs in het onderzoek. Jaarlijks trainen zij zo'n 1300 honden, en daarom wilden ze een vast programma ontwikkelen voor de eerste weken van de beestjes.



Ze zijn er bij de ontwikkeling van het programma achter gekomen dat puppies vooral veel verschillende dingen moeten voelen en meemaken. Zo kan het goed voor ze zijn om ze te aaien met een tandenborstel, en worden ze sociaal vaardiger van het voelen van de snor van een man.



Ook laten ze de hondjes dagelijkse geluiden horen, zoals smartphones en tv's, en zetten ze ze op jonge leeftijd voor de spiegel. Dat levert niet alleen hele schattige momenten op, de honden bleken er ook echt beter door te ontwikkelen.

Reacties

26-11-2017 13:24:39 Balderic

Senior lid

WMRindex: 966

OTindex: 2

Oh ja, iets met causaliteit en correlatie.



Op plaatsen waar veel mannen met snorren wonen worden ook meer kinderen geboren.

Dus mannen met snorren zijn vruchtbaarder dan mannen zonder snor.



26-11-2017 14:10:18 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 61.527

OTindex: 27.797

@Balderic :

of gaat het geld dat verstandige mannen aan condooms uitgeven op aan speciale dingen om die snorren te verzorgen of gaat het geld dat verstandige mannen aan condooms uitgeven op aan speciale dingen om die snorren te verzorgen

26-11-2017 14:18:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.845

OTindex: 59.642

Dat was toch al heel lang bekend, de inprentingstijd is van cruciaal belang voor jonge dieren.

En voor jonge mensen niet minder!



Maar dat van die snor en die tandenborstel lijkt me pure onzin.



Laatste edit 26-11-2017 14:19

