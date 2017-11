Scheikundeproef gaat mis: vier scholieren in ziekenhuis

Twee leerlingen zwaargewond, twee lichtgewond: het gevolg van een desastreus verlopen proef in een New Yorks scheikundelokaal. De 15-jarige meiden liepen brandwonden op.



Dat gebeurde toen de scheikundedocent een demonstratie hield waarbij alcohol en een metaalsoort werden gebruikt die samen brand veroorzaakten. Het ongeluk gebeurde om half negen donderdagochtend (plaatselijke tijd) onder het eerste lesuur.



De scheikundedocent is een 'zeer ervaren leraar' die zwaar aangeslagen is door het incident, zegt de schooldirecteur. Het ongeluk gebeurde op een high school voor meisjes, de St. Catherine Academy, in het New Yorkse stadsdeel Bronx:

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: