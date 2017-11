Jongen (17) scheurt 102 km/u door Boxtel met 25-kilometerauto

Een 17-jarige jongen is door de politie aan de kant gezet toen hij met zijn brommobiel werd betrapt op zijn veel te hoge snelheid.De jongeman werd op de Koevoortseweg in Boxtel met 102 kilometer per uur geklokt terwijl hij met een dergelijk voertuig niet harder mag dan 25 km per uur. Het rijbewijs werd dan ook door de agenten ingevorderd en de MMBS (Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid) werd in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie gaat de straf bepalen.