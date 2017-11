Meer dan 500.000 kerstbomen op Twente Airport

Twente is deze weken het epicentrum van de Europese kerstbomenhandel. Ruim een half miljoen sparren worden verscheept via de voormalige luchthaven. Van Albert Heijn tot Sloveense winkelcentra: deze kerst staat overal een 'Twentse boom'. ,,Dit is uniek, op een prachtige locatie."Voor het eerst is Twente Airport het middelpunt van de Europese kerstboomhandel. De komende 6 weken zal het in Lonneker een komen en gaan zijn van vrachtwagens, heftrucks en kerstbomen. Heel veel kerstbomen.Het is een prachtig gezicht, al die bomen in hun plastic condoompje voor de voormalige hangar. Metershoog liggen ze opgestapeld, duizenden in totaal. Het Deense bedrijf Green Team - van de Enschedese mede-eigenaar Frank Bos - maakt sinds begin november de dienst uit in de hal vlakbij feestlocatie Hangar 11.Meer dan 500.000 bomen in allerlei soorten en maten belanden via de luchthaven in huiskamers. De kerstbomen komen van kwekerijen in Denemarken, Schotland en Polen. Ze zijn bestemd voor Nederlandse markt en onder meer Duitsland, Frankrijk, BelgiŽ, Oostenrijk en SloveniŽ. In ons land zijn grote retailers als Albert Heijn, Gamma en tuincentra afnemers. "Je kerstboom van de Albert Heijn kan dus zomaar eens van vliegveld Twente afkomstig zijn", constateert Bos.De kerstbomen maken in Lonneker een tussenstop om geladen, gelost, verdeeld en opnieuw getransporteerd te worden. Voor de hangar liggen momenteel ruim 100.000 bomen te wachten op transport en eindbestemming: ballen met piek.Alles gaat over de grond, er komt geen vliegtuig te pas. ,,Wij zochten ergens in Europa een nieuwe verlaadplaats voor onze kerstbomen", vertelt Bos. "Het is ongelooflijk, maar na lang zoeken vond ik die uiteindelijk op 1,5 kilometer van mijn huis in Enschede. Het vliegveld bleek een prachtige locatie: groot, afgesloten, op een optimale plek en voor twee maanden te huur."Green Team is de grootste leverancier van kerstbomen in Nederland. Het bedrijf verkoopt deze kerst ruim 2,5 miljoen sparren door heel Europa. De laatste 9 jaar deed Green Team de logistieke klus rond kerst samen met Boomkamp in Hengelo, maar beiden groeiden uit hun jasje. En dus moest er een nieuwe, eigen locatie komen.Hoewel die er dus kwam, valt het de EnschedeŽr nog niet mee. ,,Dit kost heel wat zweetdruppeltjes. De grootschaligheid is mooi, maar ook een extra moeilijkheidsgraad. Ik heb nog nooit zoveel ellende aan mijn hoofd gehad als de eerste dagen. Inmiddels begint het gelukkig aardig te lopen."50 tot 100 vrachtwagen laden en lossen inmiddels dagelijks in Lonneker. Tot en met een week voor kerst blijft die stroom op gang. Uit al die wagens komen vooral Nordmannen, in heel Europa de populairste spar. ,,Negentig procent hier is Nordmann. Waarom? Valt niet uit, prikt niet, maar droogt wel iets in", vat Bos het samen. "Gewoon een mooi boompje."De Tukker zocht in zijn eigen regio een team van werknemers om zich heen, van zelfstandigen uit de buurt tot medewerkers van hoveniersbedrijven. Samen gaan ze de klus aan om een half miljoen kerstbomen te verwerken.,,Werken en slapen: dat is eigenlijk het enige dat we doen. Met 70 man werken we het hele jaar naar deze periode toe. De omvang van ons bedrijf is uniek, niet alleen in Europa maar in de hele wereld. De aantallen die grote ketens vragen worden steeds groter. Dan moet je eigenlijk wel meegroeien."