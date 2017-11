Oliebollenbakker pakt zak van AD-keurmeester af

Peter en Grietje Kooistra willen niet meedoen aan de smaaktest van het Algemeen Dagblad. Zij staan met hun kraam op het Overwinningsplein in Groningen.



Grietje (60) en Peter (61) Kooistra staan al jaren met hun Hollandse gebakkraam op het Overwinningsplein. Een collega waarschuwde hen telefonisch dat de AD-keurmeester in het noorden was. Het signalement? Zwart haar, een groen jasje en een witte auto.



,,Eerst had ik niet door dat hij het was. Tot hij naar zijn auto liep. Ik liep er heen, gaf een tik op het raam van zijn wagen en heb mijn oliebollen teruggehaald. Ik laat mijn naam echt niet te grabbel gooien door die test.”



Enkele Groningse oliebollenbakkers zijn de smaaktest van het Algemeen Dagblad (AD) zat. Kooistra: ,,Het gaat er niet om dat ze onze oliebollen niet lekker vinden. Dat kan. Het gaat om de teksten die ze erbij schrijven. Die zijn verschrikkelijk.”



‘Vettig aanvoelend bolletje, prima geschikt om een fietsketting mee te smeren. Dit moet je niet willen eten. De korst is knagen op een stuk scheepstouw. Waar is het teiltje?’ Dat was de recensie die de Gebakkraam van Alice Jansen-Akkerman vorig jaar van het AD kreeg. Haar kraam staat bij groothandel Makro.



Wiltjer-Fogerty, de kraam van Mariëlle Smook (42) en Francis Wiltjer (40) op de Grote Markt, stond ook in de lijst. De score? Een 1,5. ‘Hard, maar deze misbaksels verdienen niet beter’, staat erbij. ,,Hartstikke grof”, zegt Smook. Vorige week donderdag kwam de tester ook bij hen langs. Zij gaven hun product wel mee. ,,Wie weet wat ze schrijven als je ze weigert.”



Hoofdredacteur Hans Nijenhuis van Algemeen Dagblad onderkent dat de teksten voorgaande jaren te negatief waren. ,,Dat doen we dit jaar anders. Het gaat om het vinden van de beste oliebol, niet de slechtste.”



Volgens de Groningse bakkers is de beoordeling ook oneerlijk. ,,Die toets slaat nergens op’’, zegt Hans Akkerman. Hij heeft drie kramen in Groningen. In Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.



,,Mensen kunnen zich opgeven voor de test. Zij krijgen een aankondiging dat het AD langskomt en doen die dag extra hun best op hun krentenbollen. Extra rozijntjes en appel toevoegen bijvoorbeeld.”



Volgens Nijenhuis is daarvoor gekozen omdat sommige bakkers alleen in het weekend oliebollen verkopen.



,,Als mensen zich opgeven zorgen wij ervoor dat we op dagen langskomen dat ze open zijn. Dat staat ook gewoon op de site. Dus iedereen die wil, kan zich opgeven. Het is absoluut niet bedoeld om mensen voor te trekken. Maar misschien moeten we daar ook eens goed naar kijken.”



Akkerman denkt ook dat de noorderlingen lage cijfers krijgen omdat de mensen hier andere oliebollen lekker vinden. ,,In het westen eten ze liever zware bollen. Groningers houden van luchtige oliebollen. Het is een kwestie van smaak.” Kooistra is niet bang voor een extra negatieve reactie van het AD. ,,Als Peter en ik onze vaste klanten maar blij maken. Daar doen we het voor.”



Vrijdag wordt de voorlopige uitslag van de vijfentwintigste AD-oliebollentest bekend gemaakt. Dit jaar test de krant vanwege het jubileum extra veel kramen: tweehonderdvijftig in totaal.

