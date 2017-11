Gemeente Middelburg mag MS-patiënt uit huis zetten vanwege hennepbladeren

De gemeente Middelburg is bevoegd om de woning van MS-patiënt Jean-Paul ’t Gilde te sluiten vanwege een zak met verdorde hennepbladeren. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Middelburg bepaald.



In de woning van Jean-Paul ’t Gilde werd vorig jaar tijdens een huiszoeking een zak met 364 gram hennep aangetroffen. Volgens Jean-Paul bestond de zak uit beschimmelde en verdorde hennepbladeren die over waren gebleven van het jaar daarvoor. Hij drinkt thee van cannabisbladeren vanwege zijn ziekte Multiple Sclerose (MS). Volgens zijn neuroloog helpen de wietbladeren spierspasmen te verminderen, werkt het als pijnstiller en functioneert het tevens als effectief slaapmiddel.



De gemeente Middelburg ging direct over op sluiting van de woning voor een periode van drie maanden. De MS-patiënt kreeg daarbij kortstondig uitstel om een vervangende woning te zoeken. Afgelopen september diende het beroep van Jean-Paul ’t Gilde tegen de sluiting van zijn woning. Hij eiste een schadevergoeding omdat hij schulden heeft opgelopen vanwege dubbele huurlasten.



De rechtbank erkent dat ’t Gilde cannabis gebruikt ter verlichting van pijnklachten. Toch pleit hem dat, volgens de rechter, niet vrij. De gemeente Middelburg stelt namelijk dat alles boven de vijf gram hennep (inclusief wortels, stengels en bladeren) een handelshoeveelheid is. “Bijkomende omstandigheden spelen daarbij verder geen rol. Dat een hoeveelheid drugs in een woning wordt aangetroffen, kan op zichzelf al een voldoende indicatie zijn dat deze voor verkoop bestemd zijn”, schrijft de rechter in het vonnis.



Daarmee gaat de rechtbank mee in de verklaring van de hoofdagent van het basisteam politie Walcheren. Tijdens de rechtszaak zei de hoofdagent dat “alles wordt gerookt” en dat de “verkruimelde hennep gereed was voor gebruik.”



Onlangs maakten de dertien burgemeesters van Zeeland bekend dat ze één lijn hebben getrokken ‘in de bestrijding van drugsoverlast.’ De burgemeesters gaan zonder meer over tot sluiting zodra er meer dan vijf gram hennep, of een halve gram harddrugs, in een pand wordt aangetroffen. Daarbij is geen uitzondering opgesteld voor mensen die cannabis om medische redenen gebruiken.



Jean-Paul ’t Gilde liet tijdens de zitting weten dat hij “geen cannabis meer durft te gebruiken”, omdat hij bang is opnieuw uit zijn huis gezet te worden. Daardoor heeft hij aanzienlijk meer last van pijnklachten en slapeloosheid.

Reacties

26-11-2017 18:13:15 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 523

OTindex: 44

Wnplts: Regio Leid





Laatste edit 26-11-2017 18:13 domme aktie (van de gemeente en rechter) (heel haags)

26-11-2017 18:20:56 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.568

OTindex: 972

Ik ben geen voorstander van die rommel, maar als het gebruikt wordt voor medische gebruik dan is dat anders.

Die hoofdagent kan beter zijn hoofd eens gebruiken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: