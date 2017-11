Een unieke Mercedes van... hout

Rogier van Bijsterveld heeft het exclusieve voertuig laten maken in een fabriek in Indonesië. ,,Zes man heeft er drie maanden fulltime aan gewerkt. Er is 800 kilo aan tweedehands teakhout gebruikt, afkomstig van oude schuren en huizen’’, vertelt de 49-jarige Van Bijsterveld in zijn bedrijf De Splinter.Het was voor de Terborgenaar 'een jongensdroom' ooit deze Mercedes in bezit te hebben. ,,Maar niet te betalen, zoveel geld heb ik niet. Daarom heb ik 'm maar laten maken van hout.’’De wagen is een vrijwel exacte replica van de 300 SL, de iconische auto met de vleugeldeuren waarvan er slechts 1.400 zijn gemaakt tussen 1957 en 1963. Nu rijden er wereldwijd nog maar enkele honderden rond, wat de auto een geliefd verzamelobject maakt.Maar van de houten auto die nu in Terborg staat, is er écht maar eentje. De vleugeldeuren aan een hydraulische arm gaan open en dicht én de houten Mercedes kan ook rijden. ,,Nou ja, de wielen draaien en je kunt sturen. Maar echt rijden zou ik het niet noemen, eerder verplaatsen’’, zegt Van Bijsterveld.Hoe trots hij er ook op is, hij gaat 'm weer verkopen. ,,Er zijn al verschillende belangstellenden voor. Die komen binnenkort kijken.’’Hoeveel de houten auto kost, blijft geheim. ,,Dat vertel ik hen wel. Dat hoef ik niet aan de grote klok te hangen.’’