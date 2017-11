Misverstand van aannemer zorgt voor skischans-drempels in Vollenhove

De verkeersdrempels waren zo steil dat er ongelukken ontstonden. Maar de inwoners van nieuwbouwwijk De Noordwal in Vollenhove hoeven zich voorlopig geen zorgen meer te maken over deze 'skischansen', zoals de drempels gekscherend werden genoemd. Ze zijn namelijk weggehaald.Buurtbewoners hadden zelf om maatregelen gevraagd in de hoop auto's hun snelheid te laten minderen. Het liep echter net wat anders dan de bedoeling was. Eigenlijk had in de nieuwbouwwijk een kruising opgehoogd moeten worden. In plaats daarvan plaatste een aannemer meerdere verkeersdrempels. ,,Het berust allemaal op een misverstand'', zegt woordvoerder Marcel de Werd van de gemeente Steenwijkerland. ,,De aannemer heeft n en ander door elkaar gehaald, want hij had in een andere gemeente deze drempels moeten plaatsen en niet hier.''Het misverstand leverde meerdere klachten op van buurtbewoners. Albert-Jan Kwakman, voorzitter van de Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS), somt er een aantal op. ,,Ze waren bijna vierkant, de positie was raar en ze vielen niet op.''Een bewoner van de nieuwbouwwijk bevestigt dat. ,,Ze waren slecht zichtbaar en veel te hoog. Met 20 kilometer per uur werd je nog steeds gelanceerd. Andere buurtbewoners hadden dezelfde ervaring. Van kunnen omrijden was geen sprake, want ze lagen in elke straat. Het waren er een stuk of tien.''De hoge drempels zouden zelfs ongelukken hebben veroorzaakt. Kwakman: ,,We kregen mails binnen waarin stond dat een scooterrijder en kinderen op de fiets waren gevallen door de drempels. En van die drempels zat bijvoorbeeld tegen een kruising aan. Je was de bocht nog niet om of je moest de drempel over. Dat leverde problemen op.''De gemeente greep snel in en liet de gewraakte drempels verwijderen. Afgelopen maandag werd daarmee gestart. ,,Inmiddels is alles weer terug zoals het hoort'', zegt gemeentewoordvoerder De Werd, die niet wil vertellen welk aannemersbedrijf verantwoordelijk is voor het misverstand.Voorzitter Kwakman van de BVVS tempert echter de verwachtingen over de aanpassingen die zijn gedaan. ,,Het moet nog blijken of deze nieuwe drempels beter zijn dan de skischansen. Eerst zien, dan geloven.''