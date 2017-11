Cupmaat K noopt moeder (23) tot crowdfunding

Ze wordt nagestaard, heeft rugpijn en hoort iedere dag schunnige opmerkingen van mannen, terwijl haar kinderen erbij zijn. Cupmaat K is voor Sheridan

24-11-2017 12:47:54

Een voormalig buurmeisje had hetzelfde probleem. Op advies van haar moeder, die ook met een behoorlijke bos hout behept was, heeft ze een borstverkleining laten uitvoeren. In Nederland werd dit in haar geval gewoon vergoed.

Crowdfunding en extra publiciteit was niet nodig.