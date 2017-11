Indiase politicus: miljoenen voor onthoofden actrice en regisseur

Een politicus van de Indiase regeringspartij BJP heeft zo'n 100 miljoen roepies, ongeveer anderhalf miljoen euro, uitgeloofd voor degene die de hoofdrolspeelster en de regisseur van de Bollywood-film Padmavati onthoofdt.Tegen de film, die nog niet uit is, is al een tijd protest, omdat het gaat over de koningin Padmavati. Zij is een legende uit de Rajput-kaste waarvan niet bewezen is dat ze echt heeft bestaan. Het verhaal speelt zich af in de de dertiende of veertiende eeuw. "De mensen hier zijn boos omdat ze vinden dat de eer van deze koningin wordt aangetast door deze film", zegt India-correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal. "Een van de redenen is dat ze danst in de film, maar een koningin van de Rajput-kaste danst volgens de Rajputs niet."De Rajput-kaste bestond van oudsher uit Indiase krijgers. Koningin Padmavati was volgens het verhaal de koningin ervan. Mensen die tot de kaste behoren geloven volgens André dat iedereen afstamt van de vorsten. Tegenwoordig heeft de kaste niet zoveel macht meer op economisch en politiek gebied. "Misschien houden ze daarom wel vast een deze legendarische geschiedenis", zegt André.Ook zou er in de film een soort droomscène zitten, waarin de koningin verliefd lijkt te zijn op een islamitische sultan. "En dat is al helemaal uit den boze hier", zegt André. "Volgens het verhaal werd zij ook bewonderd door die sultan." Sommige Rajputs geloven dat de koningin zichzelf heeft opgeofferd door zelfmoord te plegen, in plaats van te kiezen voor de sultan."De partij van de parlementariër heeft inmiddels afstand genomen van zijn oproep tot het onthoofden van de twee. Of het dreigement serieus moet worden genomen is overigens de vraag. "Ik denk het niet", concludeert André. "Dit is geen bijzonder invloedrijke politicus."In India zijn de regels op het gebied van films streng. Zo werd de film Fifty Shades of Grey door de Indiase dienst die films keurt verboden. Ook worden seksscènes regelmatig uit Hollywood-films geknipt.Of de film nog wel wordt uitgebracht is de vraag. Hij stond eigenlijk gepland voor 1 december, maar is al uitgesteld. De film kost waarschijnlijk meer dan 20 miljoen euro.