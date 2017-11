Perfecte plaatje van implosie gebouw verpest: Ga uit de weg, klotebus

Hij stond er helemaal klaar voor, op het beste plekje, om de implosie van het stadion Georgia Dome vast te leggen. Maar toen kwam er een stadsbus langs. De cameraman van The Weather Channel kon zijn woede niet beheersen.Het legendarische stadion Georgia Dome in de Amerikaanse stad Atlanta ging gisteren tegen de vlakte. Op de plek van het stadion komt een nieuw gebouw te staan. The Weather Channel, dat zijn hoofdkantoor in Atlanta heeft, deed op Facebook live verslag van het opblazen.Althans, dat was de bedoeling. Aan de camerman van de zender lag het niet. Die had een perfect plekje gevonden om de implosie vast te leggen. Hij stond recht voor het gebouw.Maar hij had even niet gerekend op een stadsbus, die precies op het moment van het opblazen voor het gebouw stopte. Tot woede van de cameraman. "Ga uit de weg, bus", roept hij nog. Maar al snel gebruikt hij iets grovere taal.De beelden waren live te zien op de Facebookpagina van The Weather Channel. Het tv-kanaal heeft de opname inmiddels offline gehaald en vervangen door een beschaafde versie, waar de scheldwoorden zijn 'weggebliept'.