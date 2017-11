94-jarige winkelbediende overlijdt twee maanden na pensioen

Twee maanden nadat hij met pensioen ging is een 94-jarige man overleden. De Britse oud-winkelbediende Reg Buttress vierde in september zijn 94ste verjaardag en vond dat een mooi moment om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten.Lang heeft dat niet geduurd voor de voormalige mijnwerker. Zijn kleinzoon bevestigde het overlijden van Buttress op Twitter. "Hij was een fantastisch mens en een grote inspiratiebron voor de hele familie. Wij gaan hem ontzettend missen, maar gelukkig hebben we ontelbare, zeer liefdevolle herinneringen aan hem."Buttres begon in 1981 op 59-jarige leeftijd als winkelbediende bij de supermarkt in zijn woonplaats Cwmbran. Van zijn laatste werkdag werd een filmpje gemaakt, dat op YouTube staat.