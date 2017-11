Bewoners boos: Bedankt voor deze gevangenisdeuren!

Hun nieuwe voordeur staat strak in de dieprode lak, is energiezuinig en voldoet aan het politiekeurmerk. Toch is er veel mis mee, zeggen bewoners van de Van 't Santstraat in Nijmegen. Hij ziet eruit als een celdeur bijvoorbeeld, met zijn ene piepkleine raampje.Een bewoner is er zo ontstemd over, dat hij twee borden voor zijn huis heeft neergezet. 'Bedankt Nijmegen en de Gemeenschap voor deze gevangenisdeuren', staat erop. En: 'Na vier keer gezeur over een historische deur, hier de originele deur.' Van piepschuim heeft hij een voordeur gezaagd met meerdere ramen.Hij wil verder niks toevoegen aan zijn protestactie, behalve dan dat woningbouwstichting De Gemeenschap niet bij hem moet aankomen met het verhaal dat ze de deur van vroeger heeft teruggeplaatst. Hij woont hier al tientallen en zó zagen de deuren er hier nooit uit.Een andere bewoonster is evenmin gelukkig met haar nieuwe entree. Zeheeft een petitie laten rondgaan en die is zestig keer ondertekend. ,,De deur die we hadden, was veel beter’’, zegt ze, wijzend op de huurwoningen aan overkant van de Van 't Santstraat. Die woningen hebben nog een voordeur met twee flinke ramen erin. ,,Die hadden wij eerst ook. De nieuwe voordeur is heel lelijk en maakt het binnen veel te donker, en dit zijn al helemaal niet zulke lichte woningen.’’De nieuwe voordeuren zijn onderdeel van groot onderhoud aan de woningen van De Gemeenschap in onder meer de Van 't Santstraat, Koolemans Beynenstraat en de Daalseweg. ,,180 woningen hebben al een nieuwe deur en 320 woningen worden nog gedaan’’, zegt directeur Paul van Roosmalen. Hij is op de hoogte van de ophef in de Van 't Santstraat. ,,In andere straten waren bewoners wel tevreden.’’De woningbouwstichting heeft gisterochtend een goed gesprek gehad met de bewoonster die de petitie heeft laten rondgaan. Er zou best wel eens een oplossing kunnen komen, maar niet morgen al. Van Roosmalen: ,,De vergunning is verleend voor dit type deur. We moeten kijken of er toch een andere in geplaatst mag worden.’’Verder spelen de kosten een rol. ,,Je kunt niet zomaar met een figuurzaag een groter raam in nieuwe voordeuren zagen. Ze moeten er dan allemaal uit, dat betekent een week een nooddeur erin, dan moeten ze verzaagd worden en opnieuw gespoten.’’ Dat is duur, besluit Van Roosmalen. Op 600 euro per deur zit je zo. ,,We zijn bereid daarnaar te kijken, maar dan moeten de bewoners van de 45 woningen in de Van 't Santstraat die al een nieuwe voordeur hebben, wel allemaal meedoen.’’