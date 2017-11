Grote schoen, liedjes zingen: de beste schoen-zet-tactiek van kinderen

Kinderen breken er nu hun hoofd over: hoe krijg ik zo veel mogelijk cadeautjes en lekkers in mijn schoen? De Sint kan helaas nu elke truc doorzien want HEMA heeft onderzoek gedaan naar de beste tactieken.



Uiteraard zetten bijna alle kinderen het liefst zo vaak mogelijk hun schoen. Iets meer dan de helft van de 500 ondervraagde kinderen kiest als dat mag een extra grote schoen uit, in de hoop op meer cadeaus.



Meerdere schoenen zetten, is een minder gebruikte tactiek. Slechts een op de vijf probeert op deze manier iets extra's te krijgen.



Vooral in de weekenden moeten Sint en Piet aan de bak: 87 procent van de kinderen zetten op vrijdag, zaterdag of zondag hun schoen klaar. De verwachtingen zijn bescheiden. De meeste kinderen hopen op een klein cadeautje (84 procent), strooigoed (67 procent) of chocolade (56 procent).



Daar kan Sint dan wel wat voor terug verwachten. Bijna alle kinderen laten een brief achter voor Sinterklaas en leggen iets lekkers klaar voor Amerigo. Een liedje zingen om niet overgeslagen te worden, hoort er meestal ook bij. Bijna negen op de tien kinderen zingt bij het zetten van de schoen. 'Sinterklaas Kapoentje' is favoriet, gevolgd door 'Sinterklaasje Bonne Bonne Bonne'.



Sint zal verheugd zijn om te lezen dat hij zijn werk ondanks zijn hoge leeftijd meestal onopgemerkt blijkt te doen. Iets meer dan een kwart van de kinderen beweert hem wel eens gezien of gehoord te hebben bij het vullen van de schoen.



Belangrijk is dat hij zijn Pieten goed instrueert de pakjes eerlijk te verdelen. Ruim de helft (56 procent) van de kinderen is een beetje teleurgesteld als hij of zij minder cadeautjes krijgt dan een ander. 87 procent vindt dat broer(tjes) en zus(jes) evenveel cadeaus horen te krijgen.

Reacties

23-11-2017 12:32:00 allone

Ik was altijd als eerste wakker, en omdat ik het cadeautje van mijn broer beter vond dan dat van mij, besloot ik de cadeautjes om te wisselen. Niet zonder schuldgevoelens natuurlijk, maar toch.

23-11-2017 14:22:00 GroteMop1983

@allone : Nog nooit een stuk gesmolten chocola in de schoen van je partner laten doen door Sint?

23-11-2017 14:25:45 allone

Doe jij dat altijd, dan?

Zoals mijn naam doet vermoeden, heb ik geen partner @GroteMop1983 : neeDoe jij dat altijd, dan?Zoals mijn naam doet vermoeden, heb ik geen partner

