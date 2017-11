Hartverscheurend: koe rent achter haar weggehaalde kalfjes aan

De Nieuw-Zeelandse dierenrechtenorganisatie SAFE (Save Animals From Exploitation) heeft met een hartverscheurend filmpje aandacht gevraagd voor het vroeg scheiden van kalfjes van de moederkoe. Te zien: een koe die wanhopig achter haar kroost aan rent, terwijl de kleintjes in een aanhanger worden afgevoerd met onbekende bestemming.Volgens SAFE, dat de beelden op Facebook zette, reageren koeien net zoals mensen wanneer hun kind wordt weggehaald. Het gaat, zo wordt gesteld, om een gangbaar gebruik in de internationale zuivelindustrie. Door de kalfjes kort na hun geboorte te scheiden van de koe, kan de melk van de koe voor menselijke consumptie worden gebruikt. Maar SAFE spreekt van dierenmishandeling. ,,Het te vroeg weghalen van een kalf bij de moederkoe zorgt voor veel stress bij de dieren'', stelt de organisatie. ,,Verder groeien de kalveren gezonder op als ze langer bij hun moeder blijven en de eerste melk (colostrum, met veel immuuncellen. red) bij haar kunnen drinken.''SAFE schetst terzijde dat in Nieuw-Zeeland jaarlijks zeker twee miljoen kalfjes binnen vier dagen bij hun moeder worden weggehaald. ,,Een reden om voortaan geen vlees meer te eten of zuivelproducten te kopen'', propageert SAFE. De treurige video van de organisatie wordt massaal gedeeld met daarbij opmerkingen als 'zielig', 'gruwelijk' en 'dieptriest'. Ook in Nederland is het gangbaar dat kalfjes binnen 12 uur na de geboorte worden gescheiden van de koe. Blijven ze langer bij de moeder dan zorgt dat, in tegenstelling tot wat SAFE beweert, juist voor meer gedragsproblemen. Wel is het zo dat kalfjes wat socialer worden als ze langer bij de moeder blijven.